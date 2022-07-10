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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп на 10 июля для всех знаков зодиака: день милосердия

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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10 июля, 05:05
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У Раков все будет валиться из рук, а Козероги попадут под чужое влияние.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Наступившее воскресенье, 10 июля , станет днем проявления милосердия и сострадания. Астрологи отмечают, что в эти лунные сутки важно вести себя с окружающими так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 10 июля для Овнов: правила сегодняшней игры будут меняться прямо на ходу. Постарайтесь быть в курсе событий и даже идти немного на опережение, иначе рискуете опростоволоситься.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 10 июля для Тельцов: у вас, наконец, появится реальный шанс изменить все к лучшему. Обязательно воспользуйтесь им, да поторопитесь, пока этого за вас не сделал кто-нибудь другой.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 10 июля для Близнецов: не скромничайте и не отмахивайтесь от комплиментов – вы их заслужили. Учтите, если не будете опускать руки и падать духом, то сможете заработать гораздо больше.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 10 июля для Раков: вам сегодня можно философствовать и размышлять на высокие темы – вам это понравится. Но только не стоит брать в руки ничего ценного, иначе сломаете или покалечитесь сами.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 10 июля для Львов: Несмотря на выходной, лирические отступления сегодня не приветствуются. Если хотите все успеть и при этом сделать качественно, вам придется распланировать день.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 10 июля для Дев: Имейте в виду, что не все ваши друзья или родные готовы разделить с вами романтическое настроение или меланхолическую грусть. Ищите другие пути взаимодействия с близкими.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 10 июля для Весов: сегодняшний день неплохо подходит для поездок. Вам будет нелегко усидеть на месте, поэтому отправляйтесь куда-нибудь за новыми впечатлениями. Но только недалеко.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 10 июля для Скорпионов: возможно, вы добьетесь большего результата, если будете требовать желаемого, а не просить. Но не перегибайте палку, иначе рискуете получить в ответ обиженные взгляды.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 10 июля для Стрельцов: сегодня кто-то попытается втянуть вас в конфликт, к которому вы не имеете ни малейшего отношения. Уходите в сторону и не соглашайтесь – это не приведет ни к чему хорошему.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 10 июля для Козерогов: поддавшись собственному мимолетному импульсу или чужому влиянию, вы примете какое-то неудачное для вас решение. Вы вскоре о нем пожалеете, но будет поздно.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 10 июля для Водолеев: вам придется отстаивать собственное мнение всеми доступными вам способами. Так что позаботьтесь о наличии единомышленников или веских аргументов в вашу пользу.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 10 июля для Рыб: готовьтесь: вам предстоит неожиданная, но приятная встреча. Можете ради этого даже принарядиться. Излучайте обаяние и шарм – ваш собеседник будет очарован вами.

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которым повезет с деньгами на неделе 4-10 июля. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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