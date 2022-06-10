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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп на 10 июня для всех знаков зодиака: день творчества

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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10 июня, 05:05
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Близнецам испортят настроение, а у Стрельцов проснется обостренная интуиция.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сегодня пятница, 10 июня , наступает день, который астрологи советуют потратить на творчество, реализацию планов и получение знаний. Эти лунные сутки располагают к созиданию и экспериментам.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 10 июня для Овнов: не торопитесь с принятием ответственного решения. Сначала все семь раз обдумайте, а затем один раз отрежьте. Спешка в этот день будет неуместной и даже опасной для вас.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 10 июня для Тельцов: эмоции будут стремиться одержать верх над вашим разумом. Не позволяйте им этого. Вам будет полезно восстановить старые и утраченные связи. Найдите время для этого.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 10 июня для Близнецов: вам следует сегодня постараться не нарываться на конфликтных людей и не принимать участия в спорах. Кроме испорченного настроения вам это ничего не даст.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 10 июня для Раков: вас ждет приятный денежный сюрприз. Возможно, вы выиграете приз или же вам отдадут долг, о котором вы даже забыли. Пусть траты будут такими же приятными, как и получение.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 10 июня для Львов: вы попытаетесь в этот день решать одновременно несколько вопросов. Увы, вам будет сложно объять необъятное. Гораздо продуктивнее сосредоточиться на чем-то одном.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 10 июня для Дев: сегодня ваши планы на день могут неожиданно спутать родня или друзья. Вам стоит согласиться на их предложение, даже если оно покажется авантюрным и рискованным.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 10 июня для Весов: звезды советуют вам уйти в тень, чтобы избежать излишнего внимания к себе. Но при этом не пропустите возможность интересного знакомства и возьмите инициативу в свои руки.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 10 июня для Скорпионов: ваша чрезмерная настойчивость может вам же и навредить. Вас могут воспринять как зануду, а потому вы рискуете нарваться на обидную критику в свой адрес.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 10 июня для Стрельцов: прислушивайтесь к своему внутреннему голосу – он вас не подведет. Даже если на вас свалилась какая-то проблема, вы интуитивно найдете правильное решение и выход.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 10 июня для Козерогов: не время проявлять характер, потому что вы можете спровоцировать проблемы на пустом месте, но так и не добиться нужного результата от окружающих. Вас не слышат.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 10 июня для Водолеев: сегодня будет полезно уделить внимание здоровью и пополнить рацион свежими витаминами. Иначе в канун выходных вам не избежать упадка сил и перепадов настроения.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 10 июня для Рыб: сегодня вы можете потерять или забыть что-то ценное. Чтобы этого не случилось, включите внимательность. А дела, которые не получилось решить сразу, отложите на потом.

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которые станут самыми богатыми на неделе 6-12 июня. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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