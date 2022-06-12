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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп на 12 июня для всех знаков зодиака: удачный день

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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12 июня, 05:05
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Львам на помощь придут друзья, а Водолеям снятся вещие сны.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сегодняшнее воскресенье, 12 июня , многим запомнится как день везения и фортуны. По мнению астрологов, эти лунные сутки принесут исполнение заветного желания – главное правильно его загадать.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 12 июня для Овнов: уделите внимание семейным вопросам, особенно если вы долго их откладывали, иначе родные останутся вами недовольны. Организуйте семейный праздник и совместное времяпровождение.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 12 июня для Тельцов: какой-то влиятельный человек поможет вам разобраться с вопросом, который самостоятельно разрешить не удалось. Прислушивайтесь к чужим советам, но не теряйте голову.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 12 июня для Близнецов: если вы заметили, что кто-то провоцирует конфликт, не вступайте в разговоры и не ведитесь на провокации. Лучше побыть эгоистом и обойти стороной эту проблему.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 12 июня для Раков: подходящее время для пребывания в публичном месте и общения с коллективом. Вы умеете убеждать, к вашему мнению прислушиваются, благодаря чему вы получите одобрение.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 12 июня для Львов: в этот день не стоит торопиться. Если вам нужно принять важное решение, взвесьте все "за" и "против", а уже потом действуйте. Также не бойтесь просить совета у друзей.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 12 июня для Дев: это ваш день – планы осуществятся, а сил и настроения хватит на решение глобальных вопросов и праздные развлечения. Не подведите людей, которые ждут от вас помощи или совета.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 12 июня для Весов: несмотря на выходной, расслабляться будет некогда. Вам не стоит отвлекаться от решения насущной проблемы. Зато вы встретите интересного человека и собеседника.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 12 июня для Скорпионов: сегодня поберегите свой организм и не переутомляйтесь. Если есть возможность и вдохновение – лучше займитесь творчеством. И не спешите выбрасывать результаты своего труда.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 12 июня для Стрельцов: вам поступит интересное предложение или пожелание. Прислушайтесь к мнению друзей, но не критикуйте его – вам просто хотят помочь. Найдите время для отдыха.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 12 июня для Козерогов: сегодня вам противопоказано конфликтовать, особенно с родными. Иначе вам не избежать обид с их стороны, а это не лучший выбор поведения. Да и мириться будет непросто.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 12 июня для Водолеев: не стоит транжирить. Но если вы все-таки собираетесь выложить круглую сумму, проверяйте качество купленных вещей. Обратите внимание на сон – он может быть вещим.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 12 июня для Рыб: у вас могут возникнуть потери или недочеты. Но вас это будет мало волновать, потому что в качестве компенсации вас ждет успех у противоположного пола. Вы останетесь довольны собой.

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которые станут самыми богатыми на неделе 6-12 июня. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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