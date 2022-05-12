Гороскоп на 12 мая для всех знаков зодиака: день оздоровления

Овнам понравятся подарки судьбы, а Весам стоит проявить осторожность.

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Судя по выводам астрологов, четверг, 12 мая , который наступил сегодня, считается днем здоровья и омоложения. Если в эти лунные сутки прислушаться к себе, организм сам подскажет, что для него будет самым нужным и полезным.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 12 мая для Овнов: у вас сегодня будет день, наполненных сюрпризами и неожиданностями, в основном приятными. Даже если вы сами ничего не получите, то приготовьте подарок близким.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 12 мая для Тельцов: полезно проявить щедрость души в такой день. За это вы обязательно будете вознаграждены по достоинству. Только не поддавайтесь на провокации – и неприятности пройдут мимо.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 12 мая для Близнецов: сегодня ваши необдуманные поступки и высказывания могут обидеть близких вам людей. Совет дня: думайте, прежде чем говорить – так приходит мудрость и понимание ситуации.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 12 мая для Раков: не разменивайтесь по пустякам и не отвлекайтесь на мелочи, чтобы не упустить из виду более серьезные вещи. Главное для вас сегодня – правильно расставить приоритеты.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 12 мая для Львов: постарайтесь рассчитаться со своими старыми долгами, причем не только финансовыми, но и сугубо духовными – если кому-то что-то обещали. Так вы привлечете в жизнь энергию богатства.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 12 мая для Дев: важно искать конструктивные пути решения возникшего конфликта. Люди вам доверяют, у вас много единомышленников, так что поверьте, наконец, сами в себя и действуйте.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 12 мая для Весов: звезды советуют ограничить контакты с подозрительными или малознакомыми людьми, иначе у вас не получится избежать обмана и проблем. Мир не совсем такой, как вы его видите.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 12 мая для Скорпионов: будьте более сдержанными и никому не рассказывайте свои тайны, а тем более – чужие. Иначе никто не поверит, что это не со зла, а вам придется расплачиваться за свою болтливость.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 12 мая для Стрельцов: избегайте сегодня пустых разговоров, особенно на деликатную и важную для вас тему. Полезнее будет промолчать и не говорить лишнего – ваши интересы останутся при вас.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 12 мая для Козерогов: как бы вам ни было трудно или страшно, старайтесь сдерживать свои эмоции и не паниковать по пустякам. Берегите нервы – они не восстанавливаются.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 12 мая для Водолеев: вам пойдет на пользу умеренная физическая нагрузка, которая при этом не потребует особого умственного напряжения. Фитнес, пробежка или пятиминутка среди дня поднимет тонус.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 12 мая для Рыб: вам предстоит встреча с человеком из вашего давнего прошлого. Не удивляйтесь: значит, вам нужно было пересечься в этом времени и месте. Вы быстро найдете общую тему для разговора.

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