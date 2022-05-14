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Гороскоп на 14 мая для всех знаков зодиака: день соблазнов

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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14 мая, 05:05
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Близнецы увлекутся процессом обучения, а планы Стрельцов имеют все шансы сбыться.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Согласно лунному календарю, сегодняшняя суббота, 14 мая , станет для большинства знаков зодиака своеобразным тестом на проявление силы воли. Это будет день искушения и соблазнов, когда люди слабо контролируют свои желания.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 14 мая для Овнов: в этот день вам будет свойственно зарыться в проблемы, которые вы сами же и придумали. Постарайтесь переключиться на что-то приятное – это гораздо полезнее, чем сидеть и страдать.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 14 мая для Тельцов: сегодняшний выходной отлично подходит для дружеского общения, особенно с теми, с кем вы давно не виделись. А вот новое знакомство, вероятно, перерастет в серьезные отношения.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 14 мая для Близнецов: несмотря на выходной, вам будет полезно заняться учением и накоплением новых знаний. Этот багаж не тяжелый, носить не придется, зато он пригодится вам в скором будущем.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 14 мая для Раков: если перед вами встанет проблема выбора, больше доверяйте своему внутреннему голосу. У вас хорошо развита интуиция, и она не подведет. А вот планы на день придется изменить.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 14 мая для Львов: не стоит идти на открытый конфликт, даже если вы уверены в своей правоте. Вам лучше переждать, пока бушующие эмоции сами улягутся. Поберегите нервы – и свои, и близких людей.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 14 мая для Дев: вы слишком серьезны, а это не лучший выбор для выходного дня. Если вы хотите найти общий язык с любимым человеком, то включите свое чувство юмора и проще относитесь к жизни.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 14 мая для Весов: сегодня подходящее время, чтобы отказаться от вредных привычек, особенно, если вы давно это планировали. Сосредоточьтесь на своем внутреннем мире – это будет полезно.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 14 мая для Скорпионов: в этот день можно не суетиться, никуда не спешить, а остаться дома и посвятить свой выходной приятным воспоминаниям. Иногда хочется побыть наедине со своими мыслями.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 14 мая для Стрельцов: подходящий день, чтобы заняться планированием жизни на ближайшее будущее. Вашим желанием будет суждено осуществиться. Нужно только приложить усилия, и у вас все получится.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 14 мая для Козерогов: вспомните и проанализируйте свои прошлые ошибки. Иногда их допускают, чтобы не повторять в будущем. Это станет для вас хорошим уроком, добавит опыта и профессионализма.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 14 мая для Водолеев: в вашем окружении могут появиться люди, которые будут вас напрягать или раздражать. В этот день вы вряд ли сдержите свои эмоции, а потому не стоит с ними общаться.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 14 мая для Рыб: часть выходного дня придется посвятить выполнению домашних обязанностей. Но пусть они вас не пугают – глаза боятся, а руки делают. Просто возьмите себе кого-нибудь в помощники.

Ранее мы рассказывали, какие знаки зодиака будет сопровождать удача в мае-2022. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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