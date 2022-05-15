Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💥 Освобождение Харькова 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп на 15 мая для всех знаков зодиака: гармоничный день

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 мая, 05:05
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ракам полезно заняться здоровьем, а Козерогам захочется обновления.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Наступающее воскресенье, 15 мая , станет днем гармонии и единения внутреннего мира с внешним. В эти лунные сутки большинство знаков зодиака будут пребывать в праздном спокойствии и позитивном настроении.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Гороскоп на 15 мая для Овнов: сегодня вас могут попросить о помощи близкие или родственники. Даже если вам придется чем-то пожертвовать, постарайтесь не отказать им и не оставить в беде.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 15 мая для Тельцов: дома всегда найдется множество неотложных дел. Вам будет намного проще и быстрее с ними справиться, если часть своих обязанностей вы перепоручите членам семьи – всем понемногу.

Реклама

Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 15 мая для Близнецов: хватит витать в облаках. Хоть иногда спускайтесь на землю. Обратите внимание на пожелания любимого человека. Ситуация вскоре станет зеркальной, когда вам что-то потребуется от него.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Гороскоп на 15 мая для Раков: наступает подходящий период для укрепления иммунитета. Не пускайте все на самотек, когда дело касается здоровья. Свежий воздух благотворно повлияет на состояние в целом.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 15 мая для Львов: сегодня ожидаются непредвиденные финансовые расходы. Вам придется потратиться на семью и дом. Но вы же понимаете, что это необходимые капиталовложения.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 15 мая для Дев: чтобы избавиться от стресса, постарайтесь сегодня переключиться с надоевших хлопот на планирование дальнейших дел для всей семьи. Это у вас получится лучше, чем рутина.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 15 мая для Весов: этот выходной благоприятно посвятить благоустройству своего жизненного пространства. У вас будут чесаться руки сделать ремонт или хотя бы перестановку мебели. Не вмешивайтесь в чужие дела.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 15 мая для Скорпионов: сегодня вас подстерегают сугубо бытовые неприятности. Поломки, неполадки, непредвиденные ситуации – всего этого можно избежать, если соблюдать технику безопасности.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 15 мая для Стрельцов: откажитесь сегодня от поездок, по возможности проведите этот день вместе с семьей и ближе к дому. Согласитесь, все важные дела могут подождать, а родные и любимые люди – нет.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 15 мая для Козерогов: вам захочется обновления – то ли имиджа, то ли пространства вокруг себя. Не отказывайте себе в маленьких удовольствиях и даже можете замахнуться на серьезные приобретения.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 15 мая для Водолеев: сегодня у вас будет эмоционально насыщенный и нескучный день. Вы будете метаться между конфликтующими родственниками и романтическим настроем с любимым человеком.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 15 мая для Рыб: звезды советуют вам заняться собой, чтобы выглядеть на все сто, если хотите привлечь внимание интересующего вас человека и получить комплименты противоположного пола.

Ранее мы рассказывали, какие знаки зодиака будет сопровождать удача в мае-2022. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
Они всегда говорят правду
Справедливые знаки зодиака
Овен
Овен
Дева
Дева
Козерог
Козерог
1 /2
Кто еще?
Выращиваете растения дома?
Что нельзя садить
Лунный календарь на неделю
16 — 22 мая
Влияние на жизнь
Благоприятные дни в мае
Лунный календарь стрижек
Когда стричь волосы?
Магнитные бури в мае
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?
Just do it
Дачный календарь на май
Благоприятные дни
Поговори со мной
Загадай желание и узнаешь ответ
Спросить
Выходные и праздники в мае
Когда отдыхаем?
Лунные дни в мае
Календарь окрашивания волос
Когда красить волосы?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять