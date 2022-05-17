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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп на 17 мая для всех знаков зодиака: таинственный день

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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17 мая, 05:05
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Дева сумеет предстать в выгодном свете, а Рыбам укажут на их недостатки.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Вторник, 17 мая , по мнению астрологов – это лунный день, который помогает проявлению внутренней сущности людей. В полной мере еще ощущается полнолуние и лунное затмение 16 мая. Многие знаки зодиака будут способны приоткрыть тайные уголки сознания.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 17 мая для Овнов: сегодня постарайтесь избегать необдуманных шагов, иначе ситуация может выйти из-под контроля. Также не стоит куда-либо уезжать – все вопросы можно решить на месте.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 17 мая для Тельцов: этот день подарит вам новые впечатления, только успевайте идти им навстречу. Не бойтесь – они будут приятными и запомнятся надолго. Вам будет полезно завести себе дневник.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 17 мая для Близнецов: от вас сегодня потребуется концентрация внимания и полное сосредоточение на работе. При этом вам будет легко даваться решение даже самых сложных и запутанных задач.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 17 мая для Раков: если у вас возникли финансовые трудности, лучше сразу включите режим экономии. Так вы сумеете уберечь себя от неразумных растрат и впоследствии ни от кого не будете зависеть.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 17 мая для Львов: не держите в себе свои скрытые таланты. Вы можете поделиться творческими планами с коллегами, и тогда все вместе вы быстрее решите поставленную перед вами задачу.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 17 мая для Дев: сегодняшний день подходит для серьезных переговоров. Отложите шутки в сторону. Главное, чтобы вы смогли выглядеть солидно, убедительно и произвести впечатление на партнеров.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 17 мая для Весов: вам будет полезно больше времени уделить планированию. Оно может касаться как совместного бизнеса, так и отдыха в компании друзей. Вы получите надежный фундамент для деятельности.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 17 мая для Скорпионов: сегодня вам на удивление легко будут даваться новые знания и сведения. Постарайтесь не упустить это ценное время и потратить весь день на обучение новому делу.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 17 мая для Стрельцов: день будет полон сюрпризов, особенно в сфере работы и бизнеса. Многие из них будут приятными. Не отказывайтесь, если вам поступит интересное предложение.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 17 мая для Козерогов: приготовьтесь откорректировать свои планы на день, потому что ситуация изменится. Вместо собственной личной жизни вам придется решать чужие вопросы и устраивать чье-то счастье.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 17 мая для Водолеев: можете не рассчитывать, что человек, который дал вам обещание, сдержит свое слово. Скорее всего, он об этом вообще забудет. Так что не стесняйтесь напомнить о себе.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 17 мая для Рыб: сегодня вас ждут разногласия и недопонимание. Никого не вините, потому что причина этой ситуации кроется исключительно в вас. Постарайтесь проанализировать свои недостатки.

Ранее мы рассказывали, какие знаки зодиака будет сопровождать удача в мае-2022. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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