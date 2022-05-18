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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп на 18 мая для всех знаков зодиака: правдивый день

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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18 мая, 05:05
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У Овнов откроется второе дыхание, а Весам придется все делать самостоятельно
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash

Наступающая среда, 18 мая , станет лунным днем, когда в приоритете окажется искренность и правдивость людей. Астрологи советуют не обижаться на откровения и критику от окружающих, а заняться объективной самооценкой.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 18 мая для Овнов: если ранее вы упустили какие-то возможности или перспективы, то сегодня у вас появится шанс все это наверстать. Также есть вероятность, что вам могут вернуть старые долги.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 18 мая для Тельцов: сегодня у вас откроются новые грани. Вы будете способны на дерзкие и смелые поступки, которых от вас никто не ждал, прежде всего – вы сами. Главное – не наломайте дров.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 18 мая для Близнецов: вам лучше не вмешиваться в разборки между конфликтующими людьми. Вы все равно не сможете их примирить, но зато вас сделают крайним в этом споре.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 18 мая для Раков: сегодня наиболее плодотворной окажется коллективная работа. Собрание нескольких людей с умными креативными головами принесет больше пользы, чем решение проблем в одиночку.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 18 мая для Львов: у вас получится легко разрешить различные бюрократические вопросы. Вы обладаете удивительной силой убеждения. Поберегите здоровье и не пейте холодного.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 18 мая для Дев: настройтесь на творческую волну, и вы удивитесь открытиям этого дня. Что-то покажется настолько потрясающим, что будет способно перевернуть ваше мировоззрение с ног на голову.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 18 мая для Весов: это тот день, когда можно особо не рассчитывать на помощь коллег. Иными словами, вам придется всю работу делать самостоятельно. Ищите в этом плюсы – она будет качественной.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 18 мая для Скорпионов: звезды говорят, что решения сегодняшнего дня не должны быть однозначными. Проявите гибкость ума. И важно не сжигать мосты, чтобы оставить пути к отступлению.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 18 мая для Стрельцов: вам лучше не впутываться в явные авантюры. Риск, конечно, считается благородным делом, но не в вашем случае. Отдайте предпочтение стабильности и никуда не сворачивайте.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 18 мая для Козерогов: сегодня у вас могут возникнуть напряженные отношения с окружающими людьми, к примеру, соседями. Старайтесь держать нейтралитет и проявлять спокойствие, насколько это возможно.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 18 мая для Водолеев: займитесь, наконец, устранением своих недостатков, о которых вам все чаще напоминают в последнее время. Тогда вы сможете получить одобрение и продвинуться к своей цели.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 18 мая для Рыб: постарайтесь найти новые и наладить старые деловые связи – так ваш бизнес быстрее пойдет на подъем. Не останавливайтесь на достигнутом, потому что потом будет сложнее наверстывать.

Ранее мы рассказывали, какие знаки зодиака будет сопровождать удача в мае-2022. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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