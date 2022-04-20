Гороскоп на 20 апреля для всех знаков зодиака: день переполнен эмоциями

Девам лучше избегать нагрузки, а Рыбам не стоит попадаться под горячую руку.

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сегодняшняя среда, 20 апреля , станет лунными сутками, когда на первый план выйдут повышенные эмоции и необъяснимое возбуждение и страстность, причем, не только в чувственной сфере.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 20 апреля для Овнов: подходящий день для кардинальных перемен. Вы созрели к серьезному шагу, не откладывайте его на потом. Займитесь самообразованием. Хотя изначально вам будет тяжело в ученье.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 20 апреля для Тельцов: сегодня фортуна наградит целеустремленных и активных представителей вашего знака. Главное – будьте внимательнее, не допускайте ошибок и старайтесь себя контролировать.

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Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 20 апреля для Близнецов: не впадайте в крайности. Займитесь всем понемногу, возможно, хоть какое-то дело вы сможете довести до конца. Кстати, сегодня очень подходящий день для творчества.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 20 апреля для Раков: если близкий человек хочет побыть в одиночестве, предоставьте ему такую возможность. А вам лучше не начинать ничего серьезного, а обратиться в прошлое в поисках своих ошибок.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 20 апреля для Львов: сегодня подходящий период, чтобы найти и пообщаться с теми людьми, с которыми вы давно потеряли контакты. Если вы планировали занятия фитнесом – можете смело начинать.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 20 апреля для Дев: если не чувствуете в себе силы что-либо делать качественно, лучше вообще отказаться от предложения. Вы заслужили радости жизни, так что пришло время отдохнуть и получить их.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 20 апреля для Весов: присмотритесь к членам своей семьи и проявите внимание там, где его не хватает. Вам будут благодарны за это. В поисках положительных эмоций можно что-нибудь приготовить.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 20 апреля для Скорпионов: вам придется побороться за место под солнцем, но у вас все получится, не сомневайтесь. Помогая решить насущные вопросы близких людей, вы забудете о собственных проблемах.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 20 апреля для Стрельцов: какая-то оплошность может привести к потере финансов. Не перетруждайте организм тяжелыми физическими упражнениями, лучше займите голову учебой и новыми знаниями.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 20 апреля для Козерогов: не стоит идти на поводу у тех людей, которые не вызывают у вас доверия. Вы рискуете с головой нырнуть в решение бытовых проблем. Прислушайтесь к интуиции – она не подведет.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 20 апреля для Водолеев: сегодня звезды не рекомендуют вам обращать внимание на колкости в свой адрес. Не ведитесь на провокации. Лучше поберегите здоровье и включите щадящий режим работы.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 20 апреля для Рыб: день подходит для обучения, усвоения информации, повышения уровня знаний и саморазвития. В вас зреет недовольство, которое может выплеснуться на тех, кто подвернется под руку.

Ранее мы рассказывали, у каких знаков зодиака кардинально изменится жизнь в апреле-2022.