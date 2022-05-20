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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп на 20 мая для всех знаков зодиака: духовный день

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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20 мая, 05:05
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Близнецам лучше держать свои секреты при себе, а у Стрельцов будет насыщенный день.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Наступающая пятница, 20 мая , по мнению астрологов, будет легким лунным днем, духовного роста и победы. Многим людям будет все по силам, и они смогут справиться с любыми задачами.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 20 мая для Овнов: звезды пытаются предостеречь вас от обмана – прислушайтесь к советам. Также берегите свои ценные вещи – день грозит махинациями, мелкими и крупными неприятностями.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 20 мая для Тельцов: не стоит распыляться по пустякам сегодня. Лучше выберите себе одно занятие по душе и посвятите ему весь трудовой день. А отдохнуть вы еще успеете в грядущие выходные.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 20 мая для Близнецов: если вы раскроете перед чужими людьми свои тайны, то рискуете стать центром насмешек. Вас могут раскритиковать, а это сильно снизит вашу самоуверенность.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 20 мая для Раков: удача будет вам сопутствовать, и на вашей стороне окажутся единомышленники. Так что у вас получится воплотить в жизнь даже самые нереальные идеи и желания – дерзайте.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 20 мая для Львов: сейчас не самое подходящее время для самоуверенных заявлений. Лучше прислушайтесь к чужим советам, хоть они и могут, на первый взгляд, показаться вам нелепыми и удивительными.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 20 мая для Дев: обратите внимание на состояние своего здоровья и не запускайте возможное начало болезни. Организм не зря посылает вам сигналы. Но при этом не поддавайтесь излишней мнительности.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 20 мая для Весов: если вы примените на деле свое умение вести беседы и привлекать внимание людей – это поможет завоевать авторитет. Что с этим делать дальше, вы и сами знаете.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 20 мая для Скорпионов: сегодня вы можете позволить себе расслабиться и никуда не спешить, потому что излишняя суета быстро выбьет из колеи, особенно накануне долгожданных выходных. Остерегайтесь сквозняков.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 20 мая для Стрельцов: вас ожидает насыщенный впечатлениями день. Имейте в виду, что не все они будут приятными, придется и понервничать. Если вас посетит творческий порыв, не откладывайте.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 20 мая для Козерогов: избегайте разногласий и конфликтов с окружающими – коллегами, друзьями, родственниками и близкими вам людьми, потому что обиды этого дня могут запомниться надолго.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 20 мая для Водолеев: постарайтесь сегодня никуда не торопиться. Только так вы успеете сделать все, что ранее планировали. Не бойтесь отстаивать свою позицию, если полностью в ней уверены.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 20 мая для Рыб: у вас наступает благоприятный период для покупок впрок и пополнения запасов. Вы найдете то, что хотели, и приобретения в этот день будут удачными и качественными.

Ранее мы рассказывали, какие знаки зодиака будет сопровождать удача в мае-2022. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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