Гороскоп на 21 июня для всех знаков зодиака: день мудрости

У Близнецов будет прекрасный день, а Скорпионам лучше не выяснять отношения.

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Вторник, 21 июня , станет днем мудрости и получения знаний. Тем более, что это еще и день летнего солнцестояния. Астрологи советуют в эти лунные сутки не упустить возможность познать новое, а также загадывать желания.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 21 июня для Овнов: сегодня вам придется отступить от своих прежних планов, но вы все наверстаете позже. Ваши советы в этот день окажутся ценными, и вам за них многие люди скажут спасибо.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 21 июня для Тельцов: в этот день вам лучше не спорить с окружающими – так вы только еще больше распалите назревающий конфликт, но не достигнете желаемого конструктивного результата.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 21 июня для Близнецов: вас ждет очень удачный и приятный день. Новые знакомства пригодятся вам в бизнесе, а все ранее задуманное сложится, как вы хотите – так что спешите загадать желание.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 21 июня для Раков: несмотря на солнечный во всех смыслах день, вам лучше поменьше выходить на солнце, а большую часть времени по возможности просидеть в помещении. Поберегите здоровье.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 21 июня для Львов: сегодня вы можете не волноваться о принятии ответственного решения. Проще и полезнее будет переложить его на чужие плечи, а самим заняться приятной для вас работой.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 21 июня для Дев: в этот самый длинный день в году у вас возможна встреча с давним другом. У вас наверняка найдутся общие темы для разговоров, будет о чем повспоминать, поностальгировать и обсудить.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 21 июня для Весов: этот день может принести некоторое беспокойство и напряжение. Но его будет легче нейтрализовать, если вы отыщете в своем графике время для прогулки на свежем воздухе.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 21 июня для Скорпионов: постарайтесь избегать выяснения отношений в коллективе. Вы не в той форме, чтобы побеждать. У вас за спиной плетется интрига – не поддавайтесь на провокации.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 21 июня для Стрельцов: не забывайте о любимых людях, особенно в знаковые дни. Ваш партнер будет очень рад, если вы приготовите ему приятный сюрприз. Не гонитесь за ценой подарка, важно внимание.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 21 июня для Козерогов: вас вряд ли порадует финансовое состояние дел в этот день. Постарайтесь не влезать в долги, потому что потом их будет тяжело отдавать. Зато день готовит немало приятных встреч.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 21 июня для Водолеев: день подходит для серьезных перемен. Постарайтесь навести порядки в делах и на рабочем месте – так вы освободите пространство для новых идей. Они у вас обязательно появятся.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 21 июня для Рыб: чтобы не спровоцировать обиду или обозленность в свой адрес, не давайте людям ложных обещаний. Особенно это опасно, если чувствуете, что не готовы их выполнить.

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которым повезет с деньгами на неделе 20-26 июня. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.