Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС 💪 Казахстан против Кремля 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп на 21 июня для всех знаков зодиака: день мудрости

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 июня, 05:05
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
У Близнецов будет прекрасный день, а Скорпионам лучше не выяснять отношения.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Вторник, 21 июня , станет днем мудрости и получения знаний. Тем более, что это еще и день летнего солнцестояния. Астрологи советуют в эти лунные сутки не упустить возможность познать новое, а также загадывать желания.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Гороскоп на 21 июня для Овнов: сегодня вам придется отступить от своих прежних планов, но вы все наверстаете позже. Ваши советы в этот день окажутся ценными, и вам за них многие люди скажут спасибо.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 21 июня для Тельцов: в этот день вам лучше не спорить с окружающими – так вы только еще больше распалите назревающий конфликт, но не достигнете желаемого конструктивного результата.

Реклама

Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 21 июня для Близнецов: вас ждет очень удачный и приятный день. Новые знакомства пригодятся вам в бизнесе, а все ранее задуманное сложится, как вы хотите – так что спешите загадать желание.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Гороскоп на 21 июня для Раков: несмотря на солнечный во всех смыслах день, вам лучше поменьше выходить на солнце, а большую часть времени по возможности просидеть в помещении. Поберегите здоровье.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 21 июня для Львов: сегодня вы можете не волноваться о принятии ответственного решения. Проще и полезнее будет переложить его на чужие плечи, а самим заняться приятной для вас работой.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 21 июня для Дев: в этот самый длинный день в году у вас возможна встреча с давним другом. У вас наверняка найдутся общие темы для разговоров, будет о чем повспоминать, поностальгировать и обсудить.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 21 июня для Весов: этот день может принести некоторое беспокойство и напряжение. Но его будет легче нейтрализовать, если вы отыщете в своем графике время для прогулки на свежем воздухе.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 21 июня для Скорпионов: постарайтесь избегать выяснения отношений в коллективе. Вы не в той форме, чтобы побеждать. У вас за спиной плетется интрига – не поддавайтесь на провокации.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 21 июня для Стрельцов: не забывайте о любимых людях, особенно в знаковые дни. Ваш партнер будет очень рад, если вы приготовите ему приятный сюрприз. Не гонитесь за ценой подарка, важно внимание.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 21 июня для Козерогов: вас вряд ли порадует финансовое состояние дел в этот день. Постарайтесь не влезать в долги, потому что потом их будет тяжело отдавать. Зато день готовит немало приятных встреч.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 21 июня для Водолеев: день подходит для серьезных перемен. Постарайтесь навести порядки в делах и на рабочем месте – так вы освободите пространство для новых идей. Они у вас обязательно появятся.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 21 июня для Рыб: чтобы не спровоцировать обиду или обозленность в свой адрес, не давайте людям ложных обещаний. Особенно это опасно, если чувствуете, что не готовы их выполнить.

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которым повезет с деньгами на неделе 20-26 июня. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
Они выглядят потрясающе
Фотогеничные знаки зодиака
Близнецы
Близнецы
Скорпион
Скорпион
Стрельц
Стрельц
1 /2
Кто еще?
Лунный календарь на неделю
20 - 26 июня
Влияние на жизнь
Выходные и праздники в июле
Когда отдыхаем?
Лайфхак недели
Как правильно помыть курицу
Узнать
Именины в июле
Как поздравить?
Лунный календарь на июнь
Для огородников и садоводов
Благоприятные дни
Лунные дни в июне
Календарь окрашивания волос
Когда красить волосы?
Магнитные бури в июне
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?
Благоприятные дни в июне
Лунный календарь стрижек
Когда стричь волосы?
Поговори со мной
Загадай желание и узнаешь ответ
Спросить

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять