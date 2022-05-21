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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп на 21 мая для всех знаков зодиака: активный день

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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21 мая, 05:05
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Раки станут волшебниками, а Скорпионы способны победить вредные привычки.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Астрологи не зря называют активным днем лунные сутки, которые настанут в субботу, 21 мая . В этот день на первый план обычно выходят такие качества, как смелость, отвага, рискованность.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 21 мая для Овнов: звезды рекомендуют в этот выходной уделить должное внимание своей внешности. Смена имиджа поднимет вам настроение и самооценку. А у окружающих вызовет комплименты.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 21 мая для Тельцов: от вас в этот день потребуется терпение. Отнеситесь к своим возможным неудачам философски, даже если все стопорится и валится из рук. Не переживайте, ситуация вскоре изменится.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 21 мая для Близнецов: отправляйтесь на шопинг – покупки в этот день принесут радость и пользу. Только не теряйте бдительность – важно следить за датой изготовления и сроками продажи.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 21 мая для Раков: сегодня подходящее время для построения дальнейших планов. Поговорите со своими домашними, узнайте, чего бы они хотели в ближайшем будущем, и оцените свои силы.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 21 мая для Львов: вам будет полезно заняться обновлением своего пространства – это может быть дом или приусадебный участок. Смена интерьера и обстановки будет даваться легко и принесет удовольствие.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 21 мая для Дев: не стоит поддаваться на провокации окружающих, потому что настроение испортится у всех. Из любой неприятной ситуации старайтесь выходить с юмором – и у вас все получится.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 21 мая для Весов: свой выходной стоит посвятить приятным занятиям или общению с друзьями, чтобы отвлечься от накопившихся за неделю проблем. Вы сами можете придумать сценарий этого дня.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 21 мая для Скорпионов: сегодняшний день подходит для духовной работы. К примеру, начните бороться со своими недостатками и вредными привычками, и тогда вы победите их, а не они вас.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 21 мая для Стрельцов: если вас попросят о помощи старшие родственники, не отказывайте им, а проявите участие. Им нужна ваша доброта и внимательность, а вам пригодится их жизненный опыт.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 21 мая для Козерогов: сегодня вам придется заняться домашней работой, даже если не очень хочется. А вот развеяться вам поможет общение со старыми друзьями или просмотр любимого сериала.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 21 мая для Водолеев: можете не рассчитывать на помощь своей семьи – все самоустранятся, потому что у каждого найдутся свои дела. А все хозяйственные вопросы вы будете решать в одиночку.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 21 мая для Рыб: сегодня обратите внимание на желания своей второй половинки и постарайтесь их выполнить или хотя бы начать. Проявите чуткость, и она вскоре вернется к вам сторицей.

Ранее мы рассказывали, какие знаки зодиака будет сопровождать удача в мае-2022. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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