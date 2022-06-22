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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп на 22 июня для всех знаков зодиака: эмоциональный день

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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22 июня, 05:05
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У Раков сильно развита интуиция, а Козерогам следует реально смотреть на вещи.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Наступившая среда, 22 июня , по видению астрологов, будет непростым периодом, когда следует приложить все усилия, чтобы сдерживать негативные эмоции. Эти лунные сутки считаются тяжелым днем.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 22 июня для Овнов: чтобы избежать ненужных сплетен и пересудов, вам не стоит никому рассказывать свои тайны и советоваться, как решить возникшие у вас трудности. Действуйте самостоятельно.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 22 июня для Тельцов: не бойтесь в этот день заняться решением важных дел. Не стоит откладывать на потом то, что вы можете сделать сейчас. При необходимости попросите помощи у друзей.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 22 июня для Близнецов: сегодня вам придется подкорректировать свои планы, потому что непредвиденные обстоятельства внесут в них изменения. Отпустите ситуацию и просто переждите этот период.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 22 июня для Раков: звезды советуют не рассеивать свое внимание по сторонам, а прислушиваться к своему внутреннему голосу – он вас не подведет. Берегите здоровье и не нагружайте позвоночник.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 22 июня для Львов: вы слишком бурно реагируете на критику, хотя на этот раз она вполне конструктивная. Лучше посмотрите на себя со стороны, сделайте правильные выводы и измените свое поведение.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 22 июня для Дев: постарайтесь чаще устраивать себе пятиминутки и отвлекаться от рутины. А еще полезнее – найти время для более продолжительного релакса. Ваш организм требует перезагрузки.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 22 июня для Весов: вы стремитесь добиться желаемого любой ценой, однако она действительно слишком высока. Ситуация поддастся вам не за счет давления на окружающих, а через проявление доброты.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 22 июня для Скорпионов: в этот день важно не рисковать репутацией. Приберегите этот козырь для более удачного момента. Постарайтесь решать любые споры с помощью единомышленников.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 22 июня для Стрельцов: сегодняшний день неплохо подходит для планирования дальнейшей работы и жизни в целом. Обсудите важные решения с коллективом – коллегами, друзьями или семьей.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 22 июня для Козерогов: вам лучше избегать общения с людьми, которые не вызывают у вас доверия. События дня могут испортить настроение, но все зависит от вашего восприятия действительности.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 22 июня для Водолеев: вы рискуете переоценить свои силы и не заметить подвоха в сложившейся ситуации. Вам будет полезно перед принятием ответственного решения взвесить свои шансы.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 22 июня для Рыб: сегодня вам придется пожертвовать своими планами из-за возникших семейных проблем. Ничего не решится без вашего участия, но вы будете полны решимости и энтузиазма.

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которым повезет с деньгами на неделе 20-26 июня. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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