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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп на 23 мая для всех знаков зодиака: эмоциональный день

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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23 мая, 05:05
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Ревность омрачит Девам настроение, а у Рыб жизнь станет лучше.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Наступающий понедельник, 23 мая , по мнению астрологов, будет непростым днем. В эти лунные сутки очень важно сдерживать свои эмоции и не выплескивать их на окружающих.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 23 мая для Овнов: этот день принесет какие-то важные встречи и знакомства, которые впоследствии могут оказаться полезными. Вам придется экономить, чтобы не брать деньги в долг.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 23 мая для Тельцов: будьте готовы: информация, которую вы получите в этот день, поможет вам найти общий язык с окружающими и укрепить авторитет. Только не бросайте зря слов на ветер.

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Близнецы

Близнецы (23 мая – 21 июня)
Близнецы (23 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 23 мая для Близнецов: сегодня у вас возникнет желание сделать лучше и усовершенствовать пространство вокруг себя. Это может быть рабочий процесс, домашний интерьер или круг общения.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 23 мая для Раков: в этот день перед вами встанет проблема выбора: вам придется определиться между лестью и правдой. Идите к своей главной цели и не разменивайтесь по пустякам.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 23 мая для Львов: сегодня какие-то ваши недоброжелатели попытаются поставить вам палки в колеса. Наберитесь терпения – вы в состоянии со всем справиться. Есть люди, которым сейчас гораздо сложнее.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 23 мая для Дев: вы даже не думали, но сегодня возможен конфликт на почве ревности. Не обижайте любимого человека – только в этом случае есть шанс, что в ваших отношениях наступит мир.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 23 мая для Весов: вас ждет непростой день. Вас все время будут отвлекать от важных дел. Постарайтесь добиться максимальной концентрации внимания и точного исполнения инструкций.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 23 мая для Скорпионов: не переживайте: суета и хлопоты при выполнении скучной работы вскоре принесут вам положительный результат. И вы, и окружающие окажутся довольными от этой работы.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 23 мая для Стрельцов: сегодня большинство спорных вопросов с успехом решатся в вашу пользу. Если вам понадобится поддержка или дельный совет – обратитесь к другу. Он не бросит и не подведет.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 23 мая для Козерогов: лучший девиз этого дня: меньше слов и больше дела. Но если перед вами стоят неподъемные задачи, вспомните другой девиз: глаза боятся, а руки делают. Это вам обязательно поможет.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 23 мая для Водолеев: вы в состоянии справиться с любыми трудностями без посторонней помощи. Главное – проявить креативность, чтобы убедить в этом окружающих, и чтобы вам не мешали.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 23 мая для Рыб: вам захочется хоть немного приукрасить свою жизнь. Не противьтесь этому желанию, и тогда мир вокруг вас станет лучше, а отношения с любимым человеком потеплеют.

Ранее мы рассказывали, какие знаки зодиака будет сопровождать удача в мае-2022. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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