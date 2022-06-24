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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп на 24 июня для всех знаков зодиака: пассивный день

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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24 июня, 05:05
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Девы преисполнены творческих идей, а Рыбы не замечают, что происходит у них под носом.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Наступившую пятницу, 24 июня , можно назвать размеренным и пассивным днем. Эти лунные сутки, по мнению астрологов, лучше всего провести в покое и уединении.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 24 июня для Овнов: если чувствуете апатию и усталость, дайте возможность организму полноценно отдохнуть в канун выходных, чтобы не спровоцировать ухудшение самочувствия.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 24 июня для Тельцов: сегодня по возможности откажитесь от далеких путешествий и переездов на новое место. Вам лучше оставаться дома. У вас появится возможность прилично заработать.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 24 июня для Близнецов: вы сможете предотвратить конфликт, который назревает между родственниками, и останетесь довольны собой. Не имеет смысла искать виноватых – тут мнения разойдутся.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 24 июня для Раков: на вашем пути могут появиться препятствия, из-за которых вам придется менять свои первоначальные планы. Постарайтесь сделать всю работу, чтобы не оставлять на выходные.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 24 июня для Львов: звезды не рекомендуют в этот день посвящать окружающих в свои тайны и секреты. Чем меньше информации они о вас знают, тем им лучше спится, а вам – легче живется.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 24 июня для Дев: сегодня ваш день – ваши таланты удивят окружающих. Вам будет полезно заняться реализацией своих творческих идей. Тем более, что их накопилось достаточно большое количество.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 24 июня для Весов: важно сегодня постараться свести работу к минимуму или делегировать ее другим людям. Вам не стоит перерабатывать – всех дел все равно не переделаете, зато устанете.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 24 июня для Скорпионов: готовьтесь к тому, что вам предстоит отстаивать свои интересы всеми доступными способами. Но у вас все получится, и вашим оппонентам придется отступить ни с чем.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 24 июня для Стрельцов: наступивший день отлично подходит для получения новых знаний. Совсем скоро они вам пригодятся в работе. Не стоит чрезмерно доверять окружающим – есть риск махинаций.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 24 июня для Козерогов: сегодня ваше общение с коллегами или семьей может быть затруднено взаимным непониманием. Важно, чтобы кто-то проявил мудрость и первым пошел на уступки.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 24 июня для Водолеев: вы с головой погрузитесь в тему отстаивания собственных интересов, поиска справедливости и правды. Вам важно сегодня сдерживать свои негативные эмоции.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 24 июня для Рыб: главный ответ на ваши вопросы, который вы искали так долго, лежит на самой поверхности. Вам осталось только рассмотреть его и больше не игнорировать знаки судьбы.

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которым повезет с деньгами на неделе 20-26 июня. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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