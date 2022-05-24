Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
💥 Дело Медведчука - Порошенко 🔥 Герои Сегодня ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп на 24 мая для всех знаков зодиака: день мудрости

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 мая, 05:05
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
У Овнов наступает период затишья, а Весам полезно устроить себе релакс.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня

Вторник, 24 мая , по мнению астрологов – это лунные сутки, наполненные мудростью и силой, когда для большинства знаков зодиака будет благоприятно заниматься новыми делами, получать интересную и полезную информацию.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Гороскоп на 24 мая для Овнов: для вас наступает период затишья во многих сферах жизни, в том числе и финансовой. Вряд ли вы сможете рассчитывать на желаемую прибыль. Но зато и конфликтов не намечается.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 24 мая для Тельцов: этот день подходит для реализации давних планов, которые вы вынашивали, но по разным причинам откладывали. Не стоит сомневаться в собственных силах, и тогда у вас все получится.

Реклама

Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 24 мая для Близнецов: вас ждет немного напряженный день. Постарайтесь не поддаваться на провокации и сохранить эмоциональное равновесие – от этого зависит состояние здоровья и самочувствие.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Гороскоп на 24 мая для Раков: знакомство с потенциальными партнерами по бизнесу поможет вам реализовать давние планы. Не бойтесь озвучивать свои потребности, и вы будете услышаны людьми или Фортуной.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 24 мая для Львов: сегодня ваши попытки отстоять собственные интересы увенчаются успехом. Это поднимет боевой дух и добавит оптимизма. Будьте готовы, что родственники потребуют вашего внимания.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 24 мая для Дев: вы рискуете всюду опаздывать в течение всего дня. Чтобы подстраховаться, лучше сделайте себе запас времени на непредвиденные обстоятельства. Их сегодня может быть немало.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 24 мая для Весов: весь негатив нынешнего дня благополучно пройдет мимо вас и ваших близких. Так что можете расслабиться и не переживать по этому поводу. Устройте себе день релакса.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 24 мая для Скорпионов: для вас наступает день великих находок и маленьких открытий. Если вы когда-то что-то потеряли, то сейчас есть шанс найти свою пропажу. Не отказывайте окружающим в просьбах.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 24 мая для Стрельцов: сегодняшний день будет богат интересным общением и полезными знакомствами. Ваши ораторские способности могут покорить окружающих, так что лучше подготовиться заранее.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 24 мая для Козерогов: на вашем горизонте появится человек из прошлого. Ничему не удивляйтесь – просто примите этот факт, как данность. Вы восстановите контакты и связи, которые считали утерянными.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 24 мая для Водолеев: постарайтесь провести день, не нагружая себя важной умственной и тяжелой физической работой. Полезнее будет писать черновики и составлять планы, чем реализовывать их.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 24 мая для Рыб: этот период подходит для решения накопившихся личных проблем. А вот работа может подождать до следующего дня. Зато ваша настойчивость и обаяние откроют любые двери.

Ранее мы рассказывали, какие знаки зодиака будет сопровождать удача в мае-2022. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
Они могут предвидеть будущее
Магические знаки зодиака
Скорпион
Скорпион
Водолей
Водолей
Козерог
Козерог
1 /2
Кто еще?
Лунный календарь на неделю
23— 29 мая
Влияние на жизнь
Выходные и праздники в июне
Когда отдыхаем?
Лайфхак недели
Как быстро почистить чеснок
Узнать
Лунные дни в июне
Календарь окрашивания волос
Когда красить волосы?
Just do it
Огород на подоконнике
Как выращивать
Магнитные бури в мае
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?
Благоприятные дни в мае
Лунный календарь стрижек
Когда стричь волосы?
Поговори со мной
Загадай желание и узнаешь ответ
Спросить

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять