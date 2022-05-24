Гороскоп на 24 мая для всех знаков зодиака: день мудрости

У Овнов наступает период затишья, а Весам полезно устроить себе релакс.

Гороскоп на сегодня

Вторник, 24 мая , по мнению астрологов – это лунные сутки, наполненные мудростью и силой, когда для большинства знаков зодиака будет благоприятно заниматься новыми делами, получать интересную и полезную информацию.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 24 мая для Овнов: для вас наступает период затишья во многих сферах жизни, в том числе и финансовой. Вряд ли вы сможете рассчитывать на желаемую прибыль. Но зато и конфликтов не намечается.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 24 мая для Тельцов: этот день подходит для реализации давних планов, которые вы вынашивали, но по разным причинам откладывали. Не стоит сомневаться в собственных силах, и тогда у вас все получится.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 24 мая для Близнецов: вас ждет немного напряженный день. Постарайтесь не поддаваться на провокации и сохранить эмоциональное равновесие – от этого зависит состояние здоровья и самочувствие.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 24 мая для Раков: знакомство с потенциальными партнерами по бизнесу поможет вам реализовать давние планы. Не бойтесь озвучивать свои потребности, и вы будете услышаны людьми или Фортуной.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 24 мая для Львов: сегодня ваши попытки отстоять собственные интересы увенчаются успехом. Это поднимет боевой дух и добавит оптимизма. Будьте готовы, что родственники потребуют вашего внимания.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 24 мая для Дев: вы рискуете всюду опаздывать в течение всего дня. Чтобы подстраховаться, лучше сделайте себе запас времени на непредвиденные обстоятельства. Их сегодня может быть немало.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 24 мая для Весов: весь негатив нынешнего дня благополучно пройдет мимо вас и ваших близких. Так что можете расслабиться и не переживать по этому поводу. Устройте себе день релакса.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 24 мая для Скорпионов: для вас наступает день великих находок и маленьких открытий. Если вы когда-то что-то потеряли, то сейчас есть шанс найти свою пропажу. Не отказывайте окружающим в просьбах.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 24 мая для Стрельцов: сегодняшний день будет богат интересным общением и полезными знакомствами. Ваши ораторские способности могут покорить окружающих, так что лучше подготовиться заранее.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 24 мая для Козерогов: на вашем горизонте появится человек из прошлого. Ничему не удивляйтесь – просто примите этот факт, как данность. Вы восстановите контакты и связи, которые считали утерянными.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 24 мая для Водолеев: постарайтесь провести день, не нагружая себя важной умственной и тяжелой физической работой. Полезнее будет писать черновики и составлять планы, чем реализовывать их.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 24 мая для Рыб: этот период подходит для решения накопившихся личных проблем. А вот работа может подождать до следующего дня. Зато ваша настойчивость и обаяние откроют любые двери.

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