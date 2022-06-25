Гороскоп на 25 июня для всех знаков зодиака: суетливый день

Весам нужно разложить все по полочкам, а Водолеи погрузятся в домашнюю рутину.

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash

Суббота, 25 июня , будет отличаться суетой и непостоянством. Астрологи считают, что этот лунный день может быть достаточно взрывным и скандальным, а потому старайтесь не злословить и больше молчать.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 25 июня для Овнов: наступает благоприятное время для реализации ваших идей в семье. Только не идите на открытую конфронтацию. Также будьте осторожнее с техникой, возможны сбои в работе.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 25 июня для Тельцов: посвятите этот день своей второй половинке, сделайте его романтичным. Как вариант, организуйте ужин при свечах – вот увидите, ответ не заставит себя долго ждать.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 25 июня для Близнецов: чтобы решить возникшую проблему, звезды советуют проявить творчество и попробовать мыслить нестандартно. Гасите в себе негативные эмоции – они не принесут пользы.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 25 июня для Раков: сразу же уходите от разговоров с людьми, которые вам неприятны – вы только зря потратите время на ненужные споры. Доказать свою правоту можно и другими способами.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 25 июня для Львов: сегодня вы встретите человека, беседа с которым подарит положительные эмоции, запомнится надолго и даже сможет повлиять на ваше прежнее мировоззрение.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 25 июня для Дев: если не хотите, чтобы ваши секреты стали всеобщим достоянием, лучше изначально не провоцировать этого и никому не доверять свои тайны, даже самым близким людям.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 25 июня для Весов: потратьте выходной на то, чтобы заняться наведением порядка в доме. Это успокаивает. Не обращайте внимания на критику – не стоит принимать все так близко к сердцу.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 25 июня для Скорпионов: это ваш день. Сегодня вам пригодится ваше умение очаровывать людей и убеждать их в своей правоте. Вы легко сможете привлечь друзей на свою сторону.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 25 июня для Стрельцов: подходящее время для кардинальных перемен. Вам будет полезно проанализировать собственные недостатки и начать над ними работать. Берегитесь сквозняков.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 25 июня для Козерогов: возникшие проблемы вы сможете успешно решить с выгодой для себя, а негативную сторону ситуации превратить в ее достоинство. Не отказывайтесь от помощи друзей.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 25 июня для Водолеев: наберитесь терпения, потому что вам придется выполнить домашнюю работу за других,. Так что вам не увильнуть от бытовой рутины, но сделать это лучше на позитиве.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 25 июня для Рыб: вы рискуете потратить время на какое-то бесполезное занятие. Лучше не пропустите интересное предложение дня. А еще будьте готовы к любовному приключению.

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