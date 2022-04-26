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Гороскоп на 26 апреля для всех знаков зодиака: день спокойствия и уединения

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26 апреля, 05:00
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У Дев возможны финансовые трудности, а Рыбам проще ни во что не вникать.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

По мнению астрологов, наступающий вторник 26 апреля , будет пассивным и размеренным. Эти лунные сутки лучше всего провести в покое и уединении. Не рвите душу и ничего не доказывайте – вряд ли вас правильно поймут.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 26 апреля для Овнов: сегодняшняя удача будет зависеть от вашей подготовки. Можете рассчитывать на интересное деловое сотрудничество. Не транжирьте полученные деньги – они вам еще пригодятся.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 26 апреля для Тельцов: ваше настроение подвержено перепадам, так что вам под руку лучше не попадаться. Следите за тем, за что вы платите, иначе придется дорого отдать за собственную невнимательность.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 26 апреля для Близнецов: не судите людей, если они не выполняют то, что вам пообещали. Вы ведь тоже бываете не без греха. Вам пока слишком рано приступать к реализации задуманных идей.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 26 апреля для Раков: даже если ситуация кажется вам тупиковой – не опускайте руки. Всегда найдется выход, если хорошенько подумать. Имейте в виду, что нет предела человеческим желаниям и совершенству.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 26 апреля для Львов: не стоит критиковать окружающих, тогда и в ваш адрес не полетят негативные высказывания. Прислушивайтесь к знакам судьбы, и тогда вы решите вопрос, который беспокоит вас последнее время.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 26 апреля для Дев: старайтесь все делать так, чтобы не к чему было придраться. Будьте готовы к финансовым затруднениям – это временно, хотя и не слишком приятно. Лучше включите режим экономии.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 26 апреля для Весов: сегодня вам лучше повременить с излишними откровениями. Если вы хотите, чтобы все было сделано правильно, лучше займитесь делами сами и никому их не перепоручайте.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 26 апреля для Скорпионов: старайтесь меньше говорить и больше делать, потому что сегодня вас будут оценивать по вашим поступкам, а не красивым словам. Также избегайте шантажа и ненужных провокаций.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 26 апреля для Стрельцов: вас ждет продуктивный день. Деловое общение пройдет на высоте, вы останетесь довольны собой. А ваши идеи покажутся интересными, так что можете рассчитывать на благодарность.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 26 апреля для Козерогов: насколько хорошо пройдет сегодняшний день, полностью зависит от вашего желания. Лучше никого не критикуйте, тогда и в ваш огород не полетят камни претензий и недовольства.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 26 апреля для Водолеев: вам укажут на ваши ошибки, которые придется исправлять или переделывать. Постарайтесь убедить людей в своей правоте, найти единомышленников и повести их за собой.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 26 апреля для Рыб: сегодня все решается легче, чем вы думали. Просто двигайтесь в нужном вам направлении, не обращая ни на кого внимания. Чем меньше вы знаете, тем спокойнее вам живется.

Ранее мы рассказывали, у каких знаков зодиака кардинально изменится жизнь в апреле-2022. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

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