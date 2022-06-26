Гороскоп на 26 июня для всех знаков зодиака: день познаний

От Овнов ждут объяснений, а Девы принимают все близко к сердцу.

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash

Наступающее воскресенье, 26 июня , станет днем, когда на первый план выйдет интуиция. К ней стоит прислушаться, а еще астрологи советуют в эти лунные сутки заняться изучением чего-то интересного и получать новые знания.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 26 июня для Овнов: скрыться от окружающих у вас сегодня не получится – они будут всеми возможными способами интересоваться каждым вашим шагом. Так что вам придется объяснять близким, в чем они ошибаются.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 26 июня для Тельцов: вас ожидает новый интересный и насыщенный этап в жизни. Но для начала придется перебороть страх перед будущим. Приложите максимум усилий для того, чтобы не совершить серьезных ошибок.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 26 июня для Близнецов: не меняйте привычный курс, даже если вам кажется, что вы зашли в тупик. Вы просто устали и вам необходима смена обстановки. Пришла пора очистить от хлама не только свой дом, но и душу.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 26 июня для Раков: Оставьте личные проблемы и лучше потрудитесь на благо общества. Если вам больше нравится тратить деньги, то сегодня нужно заняться противоположным делом.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 26 июня для Львов: сегодня вам будет везти буквально во всем. Не упускайте такую возможность. Можно взяться за самые авантюрные дела. Не обижайте людей вокруг вас, даже если они странно себя ведут.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 26 июня для Дев: вы воспринимаете все близко к сердцу. Никто не собирался вас обижать, просто вы не совсем правильно понимаете действия близких людей. Старайтесь учиться на своих ошибках.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 26 июня для Весов: у вас появится грандиозная идея. И все благодаря тому, что вы, наконец, нашли свою музу. Или она вас. Можете считать себя счастливчиком, главное – не сбиться с романтического настроя.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 26 июня для Скорпионов: хотите рискнуть – выбор за вами, но помните, что вся ответственность за авантюрные действия полностью ляжет на вас. Вы уже достигли желаемого, осталось сделать последнее усилие.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 26 июня для Стрельцов: сегодня вам захочется побыть в одиночестве. Поэтому расскажите всем, где вас можно найти, и покиньте шумное общество. Вам придется прятать истинные чувства за нарисованной улыбкой.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 26 июня для Козерогов: удача на вашей стороне, так что ничего не откладывайте на завтра. Новое знакомство может перерасти в большое чувство. Но будьте осторожны, не берите на себя чужие проблемы.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 26 июня для Водолеев: у вас есть все необходимое для достижения поставленной цели. Думайте о последствиях. И остерегайтесь завистников, потому что сегодня их будет предостаточно на вашем пути.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 26 июня для Рыб: сегодня у вас может появиться новое увлечение. Воспользуйтесь преимуществами, которые оно вам даст – эти навыки вам скоро пригодятся. Только не стоит идти напролом.

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