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Гороскоп на 26 мая для всех знаков зодиака: суетливый день

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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26 мая, 05:05
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Близнецы будут неутомимыми, а Стрельцы получат неожиданную поддержку.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня

Четверг, 26 мая – это лунные сутки, которые можно назвать беспокойным, суетливым и скандальным днем. А потому сегодня желательно помолчать, не нарываться на разборки, не злословить и никого не критиковать.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 26 мая для Овнов: звезды советуют не доверять чужим, быть повнимательнее и следить за своими ценными вещами. В этот день есть вероятность кражи или же каких-то манипуляций с целью наживы.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 26 мая для Тельцов: если вы ищете решение проблемы, не бойтесь попросить об этом друзей. Также обратите внимание на то, что находится у вас перед носом и лежит буквально на поверхности – его нужно увидеть.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 26 мая для Близнецов: рутина сегодняшнего дня может вас утомить, но вас это ни перед чем не остановит. Просто старайтесь почаще делать пятиминутки и переключать свое внимание с работы на отдых.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 26 мая для Раков: вам могут предложить не совсем обычную сделку или процедуру. Не спешите отказываться, взвесьте возможные плюсы и минусы, а также риски. Возможно, не стоит упускать шанс?

Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 26 мая для Львов: сегодня во время споров и столкновений с оппонентом важно найти компромиссы. Иначе вы можете не выстоять в неравной борьбе, а ваша прямолинейность вас же и погубит.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 26 мая для Дев: можете порадоваться: вас ждут хорошие новости издалека. Кто-то из ваших давних знакомых решил о себе напомнить. Возможно, придется подключить старые связи, чтобы получить выгоду.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 26 мая для Весов: проявите бдительность, потому что в вашем окружении появился недоброжелатель, который постарается помешать в ваших начинаниях. Не справитесь сами – привлеките в помощь единомышленников.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 26 мая для Скорпионов: в этот день желательно по возможности избегать общения с конфликтными людьми. Они будут вытягивать вас на провокационные разговоры и темы, но ведь вам это совершенно не нужно.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 26 мая для Стрельцов: не бойтесь затруднения с деньгами – ваш финансовый вопрос помогут решить люди, на чью помощь вы даже не рассчитывали. Обратите внимание на здоровье и не рискуйте по пустякам.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 26 мая для Козерогов: если вы хотите, чтобы работа была сделана качественно и в лучшем виде, не стоит доверять ее окружающим. Сегодня лучше полагаться на собственную интуицию – она вас не подведет.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 26 мая для Водолеев: будьте готовы к тому, что родственники добавят вам хлопот. Из-за этого вам, видимо, придется отказаться от своих планов и заняться решением их проблем. Но вы не испытаете разочарования.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 26 мая для Рыб: от вашего проворства и скорости реакции напрямую зависит успех сегодняшнего дня. Если вы хоть немного притормозите, инициативу перехватят конкуренты. Ловите свою волну.

Ранее мы рассказывали, какие знаки зодиака будет сопровождать удача в мае-2022. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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