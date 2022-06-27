Гороскоп на 27 июня для всех знаков зодиака: день очищения

Тельцам важно взвешивать каждый свой шаг, а Скорпионов захлестнут яркие чувства.

Гороскоп на сегодня / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

В понедельник, 27 июня , наступает благоприятный очищающий лунный день, когда человек, по мнению астрологов, легко находит общий язык с окружающими, а также находится в гармонии с собой и внешним миром.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 27 июня для Овнов: если вы не хотите резких перемен, вам придется принять постепенные изменения. Вы сможете повлиять лишь на скорость принятия важного решения, а не на его неизбежность.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 27 июня для Тельцов: не слушайте свое сердце, сегодня оно вас подведет. Думайте, анализируйте, взвешивайте и только после этого принимайте решение, если не хотите неприятных для себя последствий.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 27 июня для Близнецов: сегодня будет нелегко взять себя в руки и не эмоционировать по любому поводу. Зато, если вам это удастся, вашей целеустремленности можно будет позавидовать.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 27 июня для Раков: постарайтесь отвлечься от негативных мыслей и чаще улыбаться, тем более, что вам так идет улыбка. А нахмурив брови, вы рискуете заработать репутацию ужасного зануды.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 27 июня для Львов: думайте, кому и что вы говорите, а также контролируйте свои эмоции, чтоб не обидеть небезразличного вам человека. В противном случае готовьтесь к зеркальному ответу.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 27 июня для Дев: звезды советуют не расслабляться сегодня и контролировать тех людей, от которых зависит успех всего большого коллектива. Это могут быть коллеги, члены семьи, друзья или соседи.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 27 июня для Весов: на сегодняшний день вы, пожалуй, единственный человек, который способен проявить твердость характера и может навести порядок там, где царит хаос. Не расслабляйтесь.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 27 июня для Скорпионов: в этот день вас захлестнут чувства, а разум отойдет на второстепенный план. Поэтому окружающим стоит поостеречься попадаться вам под руку. Зато они поймут вас и без слов.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 27 июня для Стрельцов: неважно, где вы будете находиться сегодня – в шумной компании или в гордом одиночестве. Но вам будет сложно работать, потому что будете скучать по дорогому вам человеку.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 27 июня для Козерогов: подходящий день для начала делового сотрудничества. Вам выбирать, с какими партнерами нужно налаживать связи. Не нужно участвовать в чужих интригах и сплетнях.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 27 июня для Водолеев: не все сегодняшние поиски будут для вас удачными, но зато вы получите опыт и удовольствие от самого процесса. В целом день пройдет достаточно интересно и продуктивно.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 27 июня для Рыб: похоже, после выходных вас одолеет лень, потому что вы так и не отдохнули. Если вам удастся преодолеть себя, можете считать, что день прожит не зря. Остальные дела вы решите быстро.

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