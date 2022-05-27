Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
❗ Угроза котла на Донбассе 🎬 Канны 2022 🔥 Герои Сегодня ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп на 27 мая для всех знаков зодиака: день развитой интуиции

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 мая, 05:05
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
У Раков не хватит терпения заниматься рутиной, а Козероги подвержены риску.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сегодняшнюю пятницу, 27 мая астрологи относят к числу тех лунных суток, когда стоит прислушиваться к своей интуиции, а также благоприятно получать новые знания.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Гороскоп на 27 мая для Овнов: проявите особую осторожность в этот день. Если возникнут спорные вопросы с окружающими, не стоит лезть на рожон без крайней необходимости. Тише едете – дальше будете.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 27 мая для Тельцов: перед вами встанет проблема выбора. С одной стороны, вас радует многообразие, потому что есть возможность позволить себе больше. Но с другой – вам сложно во всем разобраться.

Реклама

Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 27 мая для Близнецов: готовьтесь к тому, что на вас свалятся проблемы близких людей. Из-за этого придется понервничать, а вот ваши собственные потребности сами собой отойдут на второй план.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Гороскоп на 27 мая для Раков: не стоит заниматься решением запутанных вопросов, лучше отложить их на потом. А этот день потратить на развитие собственного бизнеса – воспользуйтесь советом опытного специалиста.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 27 мая для Львов: на первый план выйдут вопросы личного характера – их придется решать в ущерб работе. Любимый человек потребует внимания и участия – постарайтесь найти время и поговорить с ним по душам.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 27 мая для Дев: вас ждет продуктивный день. Вам придется с головой уйти в решение рабочей рутины или бытовых вопросов. Но вы со всем справитесь, если обратитесь за помощью к проверенным друзьям.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 27 мая для Весов: сегодня не стоит быть слишком доверчивыми. Проверяйте полученную информацию, прежде чем принимать ответственные решения. У вас хватит способностей добиться успехов.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 27 мая для Скорпионов: будьте готовы к тому, что сегодня вы с трудом сможете найти общий язык с окружающими. Вас как будто не слышат или не хотят понимать. А потому лучше провести день в уединении.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 27 мая для Стрельцов: плодотворный день – вам будут легко даваться новые знания, а от процесса обучения вы даже получите удовольствие. Так что старайтесь использовать время максимально с пользой для себя.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 27 мая для Козерогов: ловите необычные предложения, к которым стоит отнестись с осторожностью. Лучше перестраховаться, чтобы не жалеть о содеянном. Поберегите здоровье и старайтесь не переохлаждаться.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 27 мая для Водолеев: вам пригодится способность убеждать людей. Так вы сможете привлечь единомышленников вокруг своих идей и добиться желаемой цели. Однако придется выбирать между дружбой и выгодой.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 27 мая для Рыб: ваши знакомые поднимут вопросы, на которые вам предстоит отвечать. Так что будьте готовы: исправьте свои грехи и подтяните старые задолженности, о которых вам также напомнят.

Ранее мы рассказывали, какие знаки зодиака будет сопровождать удача в мае-2022. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
Они могут предвидеть будущее
Магические знаки зодиака
Скорпион
Скорпион
Водолей
Водолей
Козерог
Козерог
1 /2
Кто еще?
Лунный календарь на неделю
23— 29 мая
Влияние на жизнь
Выходные и праздники в июне
Когда отдыхаем?
Лайфхак недели
Как быстро почистить чеснок
Узнать
Лунные дни в июне
Календарь окрашивания волос
Когда красить волосы?
Именины в июне
Как поздравить?
Магнитные бури в июне
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?
Благоприятные дни в июне
Лунный календарь стрижек
Когда стричь волосы?
Поговори со мной
Загадай желание и узнаешь ответ
Спросить

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять