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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп на 28 июня для всех знаков зодиака: опасный день

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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28 июня, 05:05
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Близнецам следует включить режим осторожности, а Стрельцов ничто не собьет с намеченной цели.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сегодняшний вторник, 28 июня , астрологи причисляют к числу опасных лунных дней, поскольку он выпадает на период безлунной ночи в канун новолуния. Важно проявлять осторожность и осмотрительность, потому что в это время активизируются темные силы.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 28 июня для Овнов: сегодня вы справитесь со всеми делами. Поэтому вас ожидает небольшой отдых, прежде чем вы примитесь за новую, не менее сложную задачу. Меньше доверяйте посторонним.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 28 июня для Тельцов: старайтесь в любом спорном моменте искать компромисс. От этого вы выиграете гораздо больше, чем отстаивая свою позицию. Только в ваших руках решение данного вопроса.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 28 июня для Близнецов: спуститесь с облаков на землю и обращайте побольше внимания на то, что творится вокруг вас. Не переходите дорогу в неположенном месте. Будьте вежливы и осмотрительны.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 28 июня для Раков: звезды советуют отойти от правил и не настаивать на соблюдении формальностей. Тогда вы сами увидите какие неожиданные вещи с вашим участием будут происходить.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 28 июня для Львов: строить планы на сегодняшний день, увы, нет никакого смысла. Все равно их придется перестраивать, поскольку день будет насыщен разноплановыми событиями и полон сюрпризов.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 28 июня для Дев: если вы не поспешите, то рискуете упустить очень неплохой шанс подняться по карьерной лестнице и заработать. Фортуна не терпит нерешительности, так что ловите ее, пока не поздно.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 28 июня для Весов: сегодня прежде чем решиться на покупку дорогостоящей вещи, которую вы давно хотели приобрести, постарайтесь оценить реальную ее стоимость и не платите больше, чем стоит.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 28 июня для Скорпионов: вас ждет сложный и необычный день. Множество чьих-то эмоций будет зашкаливать и может просто снести вас с ног. Приложите максимум усилий, чтоб сохранить равновесие.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 28 июня для Стрельцов: не позволяйте второстепенным мелочам встать у вас на пути. Вы же понимаете, что конечная цель гораздо важнее и серьезнее, чем все препятствующие ее достижению обстоятельства.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 28 июня для Козерогов: сегодня будьте готовы к тому, что вам поступит достаточно серьезное предложение. Прежде чем согласиться или отвергнуть его, все хорошенько взвесьте и продумайте до мелочей.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 28 июня для Водолеев: подходящий день для того, чтобы постараться побороть свой недостаток или слабость. Для начала подумайте и сконцентрируйтесь на том, от чего вы хотите избавиться в первую очередь.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 28 июня для Рыб: в этот день выделите время и деньги на работу над своим имиджем. Вам следует позаботиться о своей внешней красоте. Встречают по одежке, и от этого многое будет зависеть.

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которые разбогатеют на неделе 27 июня – 3 июля. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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