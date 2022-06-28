Гороскоп на 28 июня для всех знаков зодиака: опасный день

Сегодняшний вторник, 28 июня , астрологи причисляют к числу опасных лунных дней, поскольку он выпадает на период безлунной ночи в канун новолуния. Важно проявлять осторожность и осмотрительность, потому что в это время активизируются темные силы.
Овен
Гороскоп на 28 июня для Овнов: сегодня вы справитесь со всеми делами. Поэтому вас ожидает небольшой отдых, прежде чем вы примитесь за новую, не менее сложную задачу. Меньше доверяйте посторонним.
Телец
Гороскоп на 28 июня для Тельцов: старайтесь в любом спорном моменте искать компромисс. От этого вы выиграете гораздо больше, чем отстаивая свою позицию. Только в ваших руках решение данного вопроса.
Близнецы
Гороскоп на 28 июня для Близнецов: спуститесь с облаков на землю и обращайте побольше внимания на то, что творится вокруг вас. Не переходите дорогу в неположенном месте. Будьте вежливы и осмотрительны.
Рак
Гороскоп на 28 июня для Раков: звезды советуют отойти от правил и не настаивать на соблюдении формальностей. Тогда вы сами увидите какие неожиданные вещи с вашим участием будут происходить.
Лев
Гороскоп на 28 июня для Львов: строить планы на сегодняшний день, увы, нет никакого смысла. Все равно их придется перестраивать, поскольку день будет насыщен разноплановыми событиями и полон сюрпризов.
Дева
Гороскоп на 28 июня для Дев: если вы не поспешите, то рискуете упустить очень неплохой шанс подняться по карьерной лестнице и заработать. Фортуна не терпит нерешительности, так что ловите ее, пока не поздно.
Весы
Гороскоп на 28 июня для Весов: сегодня прежде чем решиться на покупку дорогостоящей вещи, которую вы давно хотели приобрести, постарайтесь оценить реальную ее стоимость и не платите больше, чем стоит.
Скорпион
Гороскоп на 28 июня для Скорпионов: вас ждет сложный и необычный день. Множество чьих-то эмоций будет зашкаливать и может просто снести вас с ног. Приложите максимум усилий, чтоб сохранить равновесие.
Стрелец
Гороскоп на 28 июня для Стрельцов: не позволяйте второстепенным мелочам встать у вас на пути. Вы же понимаете, что конечная цель гораздо важнее и серьезнее, чем все препятствующие ее достижению обстоятельства.
Козерог
Гороскоп на 28 июня для Козерогов: сегодня будьте готовы к тому, что вам поступит достаточно серьезное предложение. Прежде чем согласиться или отвергнуть его, все хорошенько взвесьте и продумайте до мелочей.
Водолей
Гороскоп на 28 июня для Водолеев: подходящий день для того, чтобы постараться побороть свой недостаток или слабость. Для начала подумайте и сконцентрируйтесь на том, от чего вы хотите избавиться в первую очередь.
Рыбы
Гороскоп на 28 июня для Рыб: в этот день выделите время и деньги на работу над своим имиджем. Вам следует позаботиться о своей внешней красоте. Встречают по одежке, и от этого многое будет зависеть.
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