Гороскоп на 29 июня для всех знаков зодиака: день новолуния

Сегодняшняя среда, 29 июня , помимо новолуния, принесет успокоение и гармонию. Астрологи советуют в эти лунные сутки не спешить с активными действиями, а заняться планированием новых дел.
Овен
Гороскоп на 29 июня для Овнов: нынешний день должен быть для вас удачным во всех отношениях. Особенно хорошо будут получаться и решаться те дела, которые вы отложили некоторое время назад.
Телец
Гороскоп на 29 июня для Тельцов: сегодня вам будет совсем нелегко сосредоточиться на чем-то одном – хочется успеть все и сразу. Но если вы сможете собраться, то результат превзойдет все ожидания.
Близнецы
Гороскоп на 29 июня для Близнецов: в день новолуния попробуйте сделать что-то новое или по-новому. А если ничего интересного не приходит в голову, то займитесь хотя бы кулинарными экспериментами.
Рак
Гороскоп на 29 июня для Раков: звезды советуют не расплескивать все свои эмоции на окружающих людей, а собрать их воедино и направить на борьбу с делом, которое вас больше всего заботит.
Лев
Гороскоп на 29 июня для Львов: сегодня у вас все будет получаться настолько гладко, что вам даже начнут завидовать. Полезно пошагово записать последовательность ваших действий, чтобы в будущем их снова повторить.
Дева
Гороскоп на 29 июня для Дев: не стоит в этот день целиком и полностью полагаться на компетентность и здравый смысл окружающих. Ваша голова ничуть не хуже, воспользуйтесь своими резервами.
Весы
Гороскоп на 29 июня для Весов: сегодня вам желательно избегать излишне активных и бурных действий. Вы быстро устанете, а вот сделать практически ничего не успеете. Так что толку от этого будет мало.
Скорпион
Гороскоп на 29 июня для Скорпионов: вы будете желанным гостем в любой компании, а все благодаря вашему природному обаянию и шарму. Никому не удастся так легко и изящно развлечь унылое общество.
Стрелец
Гороскоп на 29 июня для Стрельцов: сегодня вашей движущей силой будет оптимизм. Не навязывайте свои мысли окружающим – ограничьтесь полезными советами, и то, если они вас об этом попросят.
Козерог
Гороскоп на 29 июня для Козерогов: вам будет многое дозволено. Только не преступайте рамки приличия, чтобы не обидеть никого из близких людей. Наслаждайтесь временным покоем, вскоре вас ждет большой проект.
Водолей
Гороскоп на 29 июня для Водолеев: приготовьтесь к тому, что вам предстоит общение с человеком, который вас раздражает. Не спешите избавиться от него – не исключено, что скоро он вам очень пригодится.
Рыбы
Гороскоп на 29 июня для Рыб: отступите от привычных рамок и попробуйте что-то новое. Не переживайте по пустякам – у вас должно получиться задуманное, а если нет, то попросите о помощи друзей.
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