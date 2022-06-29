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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп на 29 июня для всех знаков зодиака: день новолуния

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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29 июня, 05:05
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У Раков есть все шансы достичь желаемого, а Козероги наслаждаются покоем.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сегодняшняя среда, 29 июня , помимо новолуния, принесет успокоение и гармонию. Астрологи советуют в эти лунные сутки не спешить с активными действиями, а заняться планированием новых дел.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 29 июня для Овнов: нынешний день должен быть для вас удачным во всех отношениях. Особенно хорошо будут получаться и решаться те дела, которые вы отложили некоторое время назад.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 29 июня для Тельцов: сегодня вам будет совсем нелегко сосредоточиться на чем-то одном – хочется успеть все и сразу. Но если вы сможете собраться, то результат превзойдет все ожидания.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 29 июня для Близнецов: в день новолуния попробуйте сделать что-то новое или по-новому. А если ничего интересного не приходит в голову, то займитесь хотя бы кулинарными экспериментами.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 29 июня для Раков: звезды советуют не расплескивать все свои эмоции на окружающих людей, а собрать их воедино и направить на борьбу с делом, которое вас больше всего заботит.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 29 июня для Львов: сегодня у вас все будет получаться настолько гладко, что вам даже начнут завидовать. Полезно пошагово записать последовательность ваших действий, чтобы в будущем их снова повторить.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 29 июня для Дев: не стоит в этот день целиком и полностью полагаться на компетентность и здравый смысл окружающих. Ваша голова ничуть не хуже, воспользуйтесь своими резервами.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 29 июня для Весов: сегодня вам желательно избегать излишне активных и бурных действий. Вы быстро устанете, а вот сделать практически ничего не успеете. Так что толку от этого будет мало.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 29 июня для Скорпионов: вы будете желанным гостем в любой компании, а все благодаря вашему природному обаянию и шарму. Никому не удастся так легко и изящно развлечь унылое общество.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 29 июня для Стрельцов: сегодня вашей движущей силой будет оптимизм. Не навязывайте свои мысли окружающим – ограничьтесь полезными советами, и то, если они вас об этом попросят.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 29 июня для Козерогов: вам будет многое дозволено. Только не преступайте рамки приличия, чтобы не обидеть никого из близких людей. Наслаждайтесь временным покоем, вскоре вас ждет большой проект.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 29 июня для Водолеев: приготовьтесь к тому, что вам предстоит общение с человеком, который вас раздражает. Не спешите избавиться от него – не исключено, что скоро он вам очень пригодится.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 29 июня для Рыб: отступите от привычных рамок и попробуйте что-то новое. Не переживайте по пустякам – у вас должно получиться задуманное, а если нет, то попросите о помощи друзей.

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которые разбогатеют на неделе 27 июня – 3 июля. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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