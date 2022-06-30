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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп на 30 июня для всех знаков зодиака: день выжидания

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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30 июня, 05:05
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Львам следует проявить осторожность, а у Водолеев будет прекрасное настроение.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

В четверг, 30 июня , наступит благоприятный и спокойный день. По мнению астрологов, в эти лунные сутки хорошо накапливать силы на новые свершения и дела, а вот действовать пока рано.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 30 июня для Овнов: несмотря на сложности и возможные неудачи, ваше настроение на высоте. И поскольку вы будете дарить людям радость, то можете ожидать в ответ наплыв позитивных эмоций.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 30 июня для Тельцов: вам сегодня лучше действовать сообща, потому что в одиночку будет намного сложнее справиться с поставленной задачей. Да и праздновать в одиночестве свой успех неправильно.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 30 июня для Близнецов: нынешний день будет длинным, утомительным и безрезультативным. Вам наверняка захочется, чтобы он поскорее закончился и, по возможности, больше не повторялся.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 30 июня для Раков: в целом судьба сегодня будет к вам благосклонна – грех жаловаться. Но вот по мелочам готовьтесь к разным неприятностям, которые сумеют подпортить настроение.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 30 июня для Львов: не стоит всецело полагаться на дурное предчувствие – интуиция может и подводить. Но все-таки следует проявить некоторую осторожность в той сфере, на которую оно укажет.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 30 июня для Дев: сегодня у вас созрело множество далеко идущих целей. Звезды советуют не откладывать маленькие и большие радости жизни до лучших времен. Пользуйтесь ими сейчас.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 30 июня для Весов: имейте в виду, что далеко не все люди из вашего окружения понимают шутки. Постарайтесь сегодня отказаться от острословия во избежание обид и негативных последствий.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 30 июня для Скорпионов: сегодняшний день будет непростым. Вам лучше не провоцировать коллег на скандал, потому что они слишком эмоциональны и готовы взорваться в любой момент.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 30 июня для Стрельцов: звезды рекомендуют приложить усилия и постараться направить течение событий в нужную вам сторону. Не обращайте внимания на критику, когда преследуете свои интересы.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 30 июня для Козерогов: вам очень понадобится уверенность в собственных силах. Без нее сегодняшний день будет непродуктивным и тяжелым. А вам так важно получить желаемый результат.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 30 июня для Водолеев: сегодня подходящее время устроить небольшой праздник для близких и отвлечь их от проблем. Однако есть опасность, что вас не поймут, но вас это не остановит.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 30 июня для Рыб: это – тот самый редкий день, когда вы способны творить чудеса. При этом от вас ничего особенного не потребуется – только заряд оптимизма, которого у вас будет в избытке.

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которые разбогатеют на неделе 27 июня – 3 июля. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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