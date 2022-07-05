Гороскоп на 5 июля для всех знаков зодиака: провокационный день

Сегодняшний вторник, 5 июля , может спровоцировать на ненужные действия, о которых вскоре придется пожалеть. Астрологи считают этот лунный день непростым, когда важно не поддаваться желанию говорить лишнее и совершать необдуманные поступки.
Овен
Гороскоп на 5 июля для Овнов: сегодня ваших сил хватит на многое, большинство планов реализуется, но единственное условие – вам необходима идея. Вот и займитесь ее поиском, пока звезды к вам благосклонны.
Телец
Гороскоп на 5 июля для Тельцов: подходящий день для общения на разные темы и с разными людьми. Вы сможете найти свой подход к каждому собеседнику. Осталось выбрать направление деятельности на сегодня.
Близнецы
Гороскоп на 5 июля для Близнецов: готовьтесь: к вам могут относиться как к маленькому ребенку, неспособному самостоятельно мыслить. Постарайтесь спокойно перенести это непростое испытание.
Рак
Гороскоп на 5 июля для Раков: финансовые операции в этот день лучше вообще не проводить. В скором времени вы сможете найти этим же деньгам гораздо более полезное применение. Наберитесь терпения.
Лев
Гороскоп на 5 июля для Львов: в вас проснется сарказм и может появиться острое желание над кем-нибудь пошутить, причем достаточно жестко. Позаботьтесь о том, чтобы вас не вычислили и не наказали за дерзость.
Дева
Гороскоп на 5 июля для Дев: вы будете желанны в любой компании, вас ждут и приглашают. Можете воспользоваться ситуацией хотя бы для того, чтобы узнать побольше нового в нужной вам сфере деятельности.
Весы
Гороскоп на 5 июля для Весов: вы слишком рано расслабились. До верха карьерной лестницы еще далеко, а вы уже готовитесь почивать на лаврах. Не спешите, идите вперед, если хотите добиться чего-то стоящего.
Скорпион
Гороскоп на 5 июля для Скорпионов: сегодня для вас выдался позитивный и одновременно продуктивный день. Деловые переговоры будут больше похожи на непринужденную светскую беседу. Пользуйтесь моментом.
Стрелец
Гороскоп на 5 июля для Стрельцов: сегодня вы можете позволить себе расслабиться и не делать того, чего вам не хочется. Никаких плохих последствий ваша лень иметь не будет. Зато вы немлохо отдохнете и наберетесь сил.
Козерог
Гороскоп на 5 июля для Козерогов: если у вас будут сомнения по поводу траты времени и денег – можете прогнать их прочь. Вы все сделали правильно, а вот результат будет несколько позже, его придется подождать.
Водолей
Гороскоп на 5 июля для Водолеев: звезды предупреждают: в этот день вы рискуете сами себе создать множество проблем. Вы и сами не поймете, как у вас это получится, но решать проблемы все-таки придется.
Рыбы
Гороскоп на 5 июля для Рыб: вы будете исполнять некую роль: от вас потребуется только имитация и создание видимости. Не обязательно подходить к этому занятию чересчур ответственно.
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