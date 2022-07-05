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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп на 5 июля для всех знаков зодиака: провокационный день

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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5 июля, 05:05
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Львы проявят странную дерзость, а Водолеи подвержены риску.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сегодняшний вторник, 5 июля , может спровоцировать на ненужные действия, о которых вскоре придется пожалеть. Астрологи считают этот лунный день непростым, когда важно не поддаваться желанию говорить лишнее и совершать необдуманные поступки.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 5 июля для Овнов: сегодня ваших сил хватит на многое, большинство планов реализуется, но единственное условие – вам необходима идея. Вот и займитесь ее поиском, пока звезды к вам благосклонны.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 5 июля для Тельцов: подходящий день для общения на разные темы и с разными людьми. Вы сможете найти свой подход к каждому собеседнику. Осталось выбрать направление деятельности на сегодня.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 5 июля для Близнецов: готовьтесь: к вам могут относиться как к маленькому ребенку, неспособному самостоятельно мыслить. Постарайтесь спокойно перенести это непростое испытание.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 5 июля для Раков: финансовые операции в этот день лучше вообще не проводить. В скором времени вы сможете найти этим же деньгам гораздо более полезное применение. Наберитесь терпения.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 5 июля для Львов: в вас проснется сарказм и может появиться острое желание над кем-нибудь пошутить, причем достаточно жестко. Позаботьтесь о том, чтобы вас не вычислили и не наказали за дерзость.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 5 июля для Дев: вы будете желанны в любой компании, вас ждут и приглашают. Можете воспользоваться ситуацией хотя бы для того, чтобы узнать побольше нового в нужной вам сфере деятельности.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 5 июля для Весов: вы слишком рано расслабились. До верха карьерной лестницы еще далеко, а вы уже готовитесь почивать на лаврах. Не спешите, идите вперед, если хотите добиться чего-то стоящего.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 5 июля для Скорпионов: сегодня для вас выдался позитивный и одновременно продуктивный день. Деловые переговоры будут больше похожи на непринужденную светскую беседу. Пользуйтесь моментом.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 5 июля для Стрельцов: сегодня вы можете позволить себе расслабиться и не делать того, чего вам не хочется. Никаких плохих последствий ваша лень иметь не будет. Зато вы немлохо отдохнете и наберетесь сил.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 5 июля для Козерогов: если у вас будут сомнения по поводу траты времени и денег – можете прогнать их прочь. Вы все сделали правильно, а вот результат будет несколько позже, его придется подождать.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 5 июля для Водолеев: звезды предупреждают: в этот день вы рискуете сами себе создать множество проблем. Вы и сами не поймете, как у вас это получится, но решать проблемы все-таки придется.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 5 июля для Рыб: вы будете исполнять некую роль: от вас потребуется только имитация и создание видимости. Не обязательно подходить к этому занятию чересчур ответственно.

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которым повезет с деньгами на будущей неделе 4-10 июля. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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