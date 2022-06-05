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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп на 5 июня для всех знаков зодиака: провокационный день

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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5 июня, 05:05
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Раков ждут финансовые качели, а Козерогам полезно просто отдохнуть.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Воскресенье, 5 июня , по мнению астрологов, будет непростым днем, когда тяжело выстоять перед провокациями и не поддаться желанию говорить лишнее. В эти лунные сутки важно не совершать необдуманные поступки.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 5 июня для Овнов: пытайтесь искать компромиссы и не провоцировать конфликт с родственниками. Если пойдете напролом, то получите проблемы с близкими людьми. Учитесь мягкости в своем характере.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 5 июня для Тельцов: сегодня важно быстро не устать от рутины и однообразия дня, пусть даже и выходного. Постарайтесь чаще менять свои занятия. А еще вам не повредят витаминные и полезные перекусы.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 5 июня для Близнецов: видимо, вам сегодня придется решать спор между вашими друзьями. Сложно будет выбрать, на чью сторону встать, потому что каждый по-своему прав. Но они прислушаются к вашим советам.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 5 июня для Раков: заранее спланируйте расходы, чтобы не остаться в минусах. Полезно отложить какую-то сумму про запас, потому что вас могут попросить о помощи люди, которым будет сложно отказать.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 5 июня для Львов: ссоры с любимым человеком можно избежать – это зависит от вас. Не усиливайте противодействие, следите за своими высказываниями – и накипевшие страсти постепенно улягутся.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 5 июня для Дев: сегодня откажитесь от тяжелой физической работы. И старайтесь избегать общения с назойливыми людьми. Посвятите день философским размышлениям или обдумыванию своего будущего.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 5 июня для Весов: вас ждет насыщенный день, который полезно посвятить пополнению запасов: в гардеробе или в холодильнике. Также хорошо заняться обучением и расширить собственные знания.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 5 июня для Скорпионов: проявите осмотрительность, общаясь с давними оппонентами. Вы рискуете попасться на провокации с их стороны. Выруливать из ситуации будет сложнее, чем изначально избежать ее.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 5 июня для Стрельцов: не скупитесь на поддержку для родных или друзей. Не стоит ограничиваться только моральным содействием, они будут вам благодарны и за ощутимую материальную помощь.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 5 июня для Козерогов: сегодня отдайте предпочтение качественному отдыху. Без такого релакса у вас не получится далее плодотворно работать. Организм сам подскажет, когда он полностью восстановится.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 5 июня для Водолеев: найдите время для самой простой прогулки на свежем воздухе. День пройдет более интересно, если вы не будете замыкаться в себе, а проявите внимание к окружающим.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 5 июня для Рыб: хороший период, чтобы избавиться от ненужных вещей и освободить пространство для новых идей. Приток свежей энергии и интересных планов напрямую зависит от внутреннего настроя.

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которые станут самыми богатыми на следующей неделе 6-12 июня. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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