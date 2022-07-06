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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп на 6 июля для всех знаков зодиака: день всепрощения

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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6 июля, 05:05
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Девам стоит подготовиться к сюрпризу, а Рыбы рискуют ухудшить ситуацию.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash

Наступившая среда, 6 июля , помимо серьезной магнитной бури, принесет еще и непростой лунный день. По мнению астрологов, это время оптимально посвятить самоанализу и раскаянию в собственных грехах.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 6 июля для Овнов: на смену недавним переживаниям и апатии наступит долгожданная стабильность. Воспользуйтесь благоприятным моментом и займитесь запланированными делами.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 6 июля для Тельцов: придайте своему выражению лица загадочности и задумчивости. Тогда никто не сможет вас обвинить в испорченном настроении, которое вы дарите окружающим.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 6 июля для Близнецов: сегодня у вас не получится убедить коллег или начальство в своей правоте. Так что лучше оставьте эту идею и займитесь чем-то более полезным и важным в данной ситуации.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 6 июля для Раков: звезды советуют вам не лениться в течение дня, тогда вы сможете завершить тот самый сложный рабочий этап, над которым так долго сидели. Не бойтесь обращаться за помощью.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 6 июля для Львов: сегодня у вас выдастся практически свободный день, скорее всего, не будет никаких неотложных дел. Так что вы вполне сможете позволить себе посвятить часть дня друзьям.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 6 июля для Дев: какое-то задуманное вами занятие обернется довольно неожиданным результатом, который нельзя будет назвать неудачным. Будьте готовы к сюрпризам.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 6 июля для Весов: вам предложат работу, которая, по сути, не имеет к вам никакого отношения. Но прежде чем браться за нее, вежливо поинтересуйтесь о своей выгоде, что вы будете с этого иметь.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 6 июля для Скорпионов: можете смело приниматься за любое новое и незнакомое дело – оно просто будет обречено на успех. А вот привычные рутинные занятия особой радости вам не принесут.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 6 июля для Стрельцов: побольше доверяйте сами себе. Если ваша интуиция почует что-то неладное, значит так оно и есть. Ваша задача будет незаметно ретироваться, сделаться незаметными и сбежать.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 6 июля для Козерогов: сегодня у вас появится неплохой шанс приобрести мощного и долговременного союзника. Не отвергайте предложенную вам помощь, даже если она вам не нужна.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 6 июля для Водолеев: придется вам сегодня заняться какой-то проблемой, о которой вы и думать забыли. Не откладывайте решение в долгий ящик, действуйте сразу по горячим следам.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 6 июля для Рыб: не нужно вмешиваться в посторонние дела, не разобравшись в тонкостях. Чужая душа – потемки. Вы рискуете усугубить ситуацию, действуя из лучших побуждений.

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которым повезет с деньгами на неделе 4-10 июля. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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