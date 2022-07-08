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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп на 8 июля для всех знаков зодиака: активный день

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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8 июля, 05:05
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Тельцы с головой окунутся в работу, а у Стрельцов появится энтузиазм.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Наступившая пятница, 8 июля , станет энергичным и жизнеутверждающим днем. Астрологи считают, что в такие лунные сутки как будто открывается второе дыхание, и сил с лихвой хватает на все задуманное.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 8 июля для Овнов: если вы заметили, что в последнее время вам оказывали излишнее внимание, задумайтесь, с чем это связано. Готовьтесь: ваш вечер пройдет в романтической атмосфере.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 8 июля для Тельцов: велика вероятность того, что вам придется задержаться на работе, несмотря на приближающийся выходной. Соберите свои силы и волю, чтоб закончить сегодня все дела.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 8 июля для Близнецов: день обещает быть напряженным, поскольку придется решать много задач одновременно. Но вам не привыкать, и вы справитесь, если правильно расставите приоритеты.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 8 июля для Раков: прежде чем искать новые возможности, до конца исчерпайте те, что у вас есть в наличии. В противном случае вы рискуете не усидеть на двух стульях и лишиться и обоих вариантов.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 8 июля для Львов: проявите бдительность: верить сегодня можно только тому, что вы видели своими глазами. Не делайте поспешных выводов с чужих слов, и не доверяйте непроверенной информации.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 8 июля для Дев: звезды говорят, что никому не нужно предъявлять какие-либо претензии, а тем более – своим близким. Вам вскоре объяснят их необоснованность, и придется извиняться.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 8 июля для Весов: вам будет полезно заняться изучением чего-нибудь нового. Сегодняшний день хорошо подходит для общения с оригинальными, небанальными и творческими людьми.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 8 июля для Скорпионов: сосредоточьте внимание на том, чтобы действия окружающих вас людей больше основывались на реальных знаниях. Теоретики сегодня могут лишь навредить.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 8 июля для Стрельцов: звезды рекомендуют вернуться к делу, которое вы бросили на прошлой неделе. Теперь у вас появится энтузиазм, и это занятие должно получиться намного легче, чем прежде.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 8 июля для Козерогов: если вы сумеете побороть свою лень и не будете сидеть сложа руки, то удача повернется к вам лицом. Не стоит ждать подарков от судьбы, берите их у нее самостоятельно.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 8 июля для Водолеев: сегодняшний день обещает быть достаточно плодотворным, если вам удастся успокоить свои эмоции и ни на кого не срываться. Пусть никто из окружающих не пострадает.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 8 июля для Рыб: отложите в сторону все дела, а вместо них посвятите часть времени обдумыванию собственных возможностей. Это занятие однозначно прибавит вам уверенности в себе.

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которым повезет с деньгами на неделе 4-10 июля. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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