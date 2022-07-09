Гороскоп на 9 июля для всех знаков зодиака: эмоциональный день

Близнецам нужно все разложить по полочкам, а Скорпионам полезно строить планы.

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сегодняшняя суббота, 9 июля – это энергетически сильный день. Астрологи советуют в эти лунные сутки держать свои эмоции под контролем, не срываться на окружающих и не сгонять зло на близких.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 9 июля для Овнов: сегодня на вас нахлынут такие чувства, что вы даже можете влюбиться. Если же ваше сердце занято, и вы не хотите ничего менять, то проявите максимальную осторожность.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 9 июля для Тельцов: постарайтесь организовать встречу друзей и провести вечер в компании людей, которые хорошо к вам относятся. Это поможет скрасить не совсем приятное впечатление от прошедшего дня.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 9 июля для Близнецов: в выходной отдохните от умственного труда, переключившись на физический. Вам полезно сделать перепланировку или перестановку, чтобы все встало на свои места.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 9 июля для Раков: сегодня вы наконец-то сможете продемонстрировать окружающим, как много хороших качеств они в вас упорно и долго не замечали. Только не зазнавайтесь.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 9 июля для Львов: вас посетит завидное количество ценных мыслей и гениальных идей – только успевайте записывать. А некоторые из них, пожалуй, даже пригодятся в ближайшем будущем.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 9 июля для Дев: отбросьте ненужные эмоции в этот выходной и постарайтесь полностью погрузиться в релакс. Это можно сделать в одиночестве или же в компании старых проверенных друзей.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 9 июля для Весов: вы и сами не сможете понять мотивов своих действий до тех пор, пока не начнете объяснять их кому-то другому. Вам сегодня как воздух необходим достойный и внимательный собеседник.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 9 июля для Скорпионов: вас ждет непростой день, несмотря на то, что он выходной. Отдыхать и лениться будет некогда. Постарайтесь задуматься о своем будущем – настало время строить планы.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 9 июля для Стрельцов: ваша интуиция сегодня может дать сбой, так что не стоит на нее полагаться. Железная логика и действия четко по расписанию – вот ваша инструкция к действию.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 9 июля для Козерогов: не торопите события. Жизнь и сама по себе скоротечна, так не нужно ее еще и подгонять. Умерьте свой пыл и страсть. Вам полезно просто подумать, а действовать лучше потом.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 9 июля для Водолеев: сегодня звезды рекомендуют просто наслаждаться отдыхом. Никуда не ходите и не выезжайте. Отложите все дела, если они могут потерпеть, и отпустите ситуацию на самотек.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 9 июля для Рыб: в этот день проверяйте информацию, которая к вам поступает. Есть вероятность обмана. При этом вы сами невольно можете дезинформировать окружающих, или же вам кто-то скажет неправду.

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которым повезет с деньгами на неделе 4-10 июля. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.