Гороскоп на 9 июля для всех знаков зодиака: эмоциональный день

Сегодняшняя суббота, 9 июля – это энергетически сильный день. Астрологи советуют в эти лунные сутки держать свои эмоции под контролем, не срываться на окружающих и не сгонять зло на близких.
Овен
Гороскоп на 9 июля для Овнов: сегодня на вас нахлынут такие чувства, что вы даже можете влюбиться. Если же ваше сердце занято, и вы не хотите ничего менять, то проявите максимальную осторожность.
Телец
Гороскоп на 9 июля для Тельцов: постарайтесь организовать встречу друзей и провести вечер в компании людей, которые хорошо к вам относятся. Это поможет скрасить не совсем приятное впечатление от прошедшего дня.
Близнецы
Гороскоп на 9 июля для Близнецов: в выходной отдохните от умственного труда, переключившись на физический. Вам полезно сделать перепланировку или перестановку, чтобы все встало на свои места.
Рак
Гороскоп на 9 июля для Раков: сегодня вы наконец-то сможете продемонстрировать окружающим, как много хороших качеств они в вас упорно и долго не замечали. Только не зазнавайтесь.
Лев
Гороскоп на 9 июля для Львов: вас посетит завидное количество ценных мыслей и гениальных идей – только успевайте записывать. А некоторые из них, пожалуй, даже пригодятся в ближайшем будущем.
Дева
Гороскоп на 9 июля для Дев: отбросьте ненужные эмоции в этот выходной и постарайтесь полностью погрузиться в релакс. Это можно сделать в одиночестве или же в компании старых проверенных друзей.
Весы
Гороскоп на 9 июля для Весов: вы и сами не сможете понять мотивов своих действий до тех пор, пока не начнете объяснять их кому-то другому. Вам сегодня как воздух необходим достойный и внимательный собеседник.
Скорпион
Гороскоп на 9 июля для Скорпионов: вас ждет непростой день, несмотря на то, что он выходной. Отдыхать и лениться будет некогда. Постарайтесь задуматься о своем будущем – настало время строить планы.
Стрелец
Гороскоп на 9 июля для Стрельцов: ваша интуиция сегодня может дать сбой, так что не стоит на нее полагаться. Железная логика и действия четко по расписанию – вот ваша инструкция к действию.
Козерог
Гороскоп на 9 июля для Козерогов: не торопите события. Жизнь и сама по себе скоротечна, так не нужно ее еще и подгонять. Умерьте свой пыл и страсть. Вам полезно просто подумать, а действовать лучше потом.
Водолей
Гороскоп на 9 июля для Водолеев: сегодня звезды рекомендуют просто наслаждаться отдыхом. Никуда не ходите и не выезжайте. Отложите все дела, если они могут потерпеть, и отпустите ситуацию на самотек.
Рыбы
Гороскоп на 9 июля для Рыб: в этот день проверяйте информацию, которая к вам поступает. Есть вероятность обмана. При этом вы сами невольно можете дезинформировать окружающих, или же вам кто-то скажет неправду.
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