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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп на 9 июня для всех знаков зодиака: день соблазнов

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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8 июня, 05:05
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К Тельцам обратятся за помощью, а Скорпионов ждет сюрприз.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Наступивший четверг, 9 июня , астрологи называют днем искушения и грехопадения. В эти лунные сутки можно легко поддаться соблазнам, о которых вскоре придется пожалеть.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 9 июня для Овнов: сегодня важно не перегружать себя ни физически, ни эмоционально, ни умственно. Вашему организму очень нужна передышка. Старайтесь держать нейтралитет во всем.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 9 июня для Тельцов: если к вам обратятся с просьбой о помощи коллеги, друзья или родные – поддержите их, не пожалейте времени и сил. Похоже, только вы сможете подсказать решение проблемы.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 9 июня для Близнецов: звезды рекомендуют присмотреться к поведению окружающих людей и проанализировать их отношение к вам. Все, что происходит между вами – не случайно.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 9 июня для Раков: вам предстоит дорога. Поездки в этот день принесут пользу и новые впечатления, но не все они будут приятными. В любом случае вам давно пора сменить обстановку.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 9 июня для Львов: оглянитесь по сторонам, отвлекитесь от дел, потому что, погрязнув в каких-то мелочах, вы рискуете не увидеть главного. Постарайтесь сегодня не упустить свой шанс развития и роста.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 9 июня для Дев: в этот день вам может пригодиться ваше умение разбираться в психологии людей. Старайтесь быть объективными и беспристрастными. Главное – проявите настойчивость в нужный момент.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 9 июня для Весов: вам сегодня лучше воздержаться от дальних перемещений. Если есть возможность, перенесите путешествие на другой день. Проведите время с важными и дорогими для вас людьми.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 9 июня для Скорпионов: если вы любите сюрпризы и неожиданности, то сегодняшний день порадует удивительным поворотом событий и непредсказуемым развитием сюжета.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 9 июня для Стрельцов: не переживайте, если дела не клеятся и все валится из рук. Найти выход из сложной ситуации вам поможет близкий друг, но не забывайте, что долг платежом красен.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 9 июня для Козерогов: сегодня вам светит неожиданная встреча с человеком из вашего далекого прошлого. Вам захочется углубиться в общие воспоминания, но постарайтесь не быть навязчивыми.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 9 июня для Водолеев: сегодняшний день может принести недопонимание и разногласия с родственниками – каждый останется при своем. Но это все равно никому не испортит настроение.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 9 июня для Рыб: общение с людьми окажется для вас плодотворным и подскажет нестандартное решение намеченных планов. Уделите время своей внешности – важно произвести приятное впечатление.

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которые станут самыми богатыми на неделе 6-12 июня. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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