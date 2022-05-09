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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп на 9 мая для всех знаков зодиака: провокационный день

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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9 мая, 05:05
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Раки займутся планированием, а Козероги найдут истину.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Лунный день, наступающий в понедельник, 9 мая , может в равной степени принести надежду или же разочарование. Сказывается негативное влияние Луны, которое продлится первую половину дня. А вот со второй половины, по мнению астрологов, наступит период энергии, когда сил хватает на все задуманное.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 9 мая для Овнов: сегодня будьте готовы к противостоянию и спорам со своими оппонентами. Отстаивая истину, вы окажете ценную услугу своим единомышленникам и соратникам.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 9 мая для Тельцов: день будет полон проблем, в решении которых вам может помочь влиятельный человек. Но имейте в виду, что в свое время он потребует от вас высокую плату за услугу.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 9 мая для Близнецов: с утра вам лучше на время уйти в тень, чтобы не провоцировать скандал. Если вы сумеете пережить конфликтную ситуацию, к вечеру все решится и успокоится.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 9 мая для Раков: сегодня благоприятно заняться составлением планов на будущее. Вот только пока не спешите приступать к их реализации, потому что появятся какие-то несостыковки.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 9 мая для Львов: в решении рабочих вопросов вы смело можете опираться на свой профессиональный опыт. В финансовой сфере все стабильно, а вот в эмоциональном русле наблюдаются волнения.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 9 мая для Дев: сегодняшний день полезно посвятить подведению итогов и наведению порядка в делах. У вас все станет на свои места. Избегайте общения с неприятными людьми.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 9 мая для Весов: в целом вас ждет благоприятный день, потому что ваши дела будут развиваться так, как вы задумывали и планировали ранее. Главное – справиться с негативными эмоциями.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 9 мая для Скорпионов: этот период совершенно не подходит для решения каких-то долгих бюрократических вопросов и оформления документов. Лучше уделите больше времени своему здоровью.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 9 мая для Стрельцов: проявите бдительность: вы рискуете выбрать ошибочный путь, который может быстро завести в тупик. Вам лучше полагаться на собственную интуицию, а не советы окружающих.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 9 мая для Козерогов: сегодня вы сумеете вполне заслуженно завоевать авторитет. А все благодаря тому, что восстановите справедливость в спорном вопросе, возникшем между близкими вам людьми.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 9 мая для Водолеев: звезды советуют в этот день меньше доверять окружающим, чтобы не попасться на удочку проходимцев. Не дайте себя обмануть и не ведитесь на ложные обещания.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 9 мая для Рыб: у вас грядут кардинальные перемены в сфере работы или бизнеса. Так что будьте к ним готовы заранее. А вот личные вопросы придется ненадолго отложить, хоть вам этого и не хочется.

Ранее мы рассказывали, какие знаки зодиака будет сопровождать удача в мае-2022. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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