Гороскоп на 9 мая для всех знаков зодиака: провокационный день

Лунный день, наступающий в понедельник, 9 мая , может в равной степени принести надежду или же разочарование. Сказывается негативное влияние Луны, которое продлится первую половину дня. А вот со второй половины, по мнению астрологов, наступит период энергии, когда сил хватает на все задуманное.
Овен
Гороскоп на 9 мая для Овнов: сегодня будьте готовы к противостоянию и спорам со своими оппонентами. Отстаивая истину, вы окажете ценную услугу своим единомышленникам и соратникам.
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Телец
Гороскоп на 9 мая для Тельцов: день будет полон проблем, в решении которых вам может помочь влиятельный человек. Но имейте в виду, что в свое время он потребует от вас высокую плату за услугу.
Близнецы
Гороскоп на 9 мая для Близнецов: с утра вам лучше на время уйти в тень, чтобы не провоцировать скандал. Если вы сумеете пережить конфликтную ситуацию, к вечеру все решится и успокоится.
Рак
Гороскоп на 9 мая для Раков: сегодня благоприятно заняться составлением планов на будущее. Вот только пока не спешите приступать к их реализации, потому что появятся какие-то несостыковки.
Лев
Гороскоп на 9 мая для Львов: в решении рабочих вопросов вы смело можете опираться на свой профессиональный опыт. В финансовой сфере все стабильно, а вот в эмоциональном русле наблюдаются волнения.
Дева
Гороскоп на 9 мая для Дев: сегодняшний день полезно посвятить подведению итогов и наведению порядка в делах. У вас все станет на свои места. Избегайте общения с неприятными людьми.
Весы
Гороскоп на 9 мая для Весов: в целом вас ждет благоприятный день, потому что ваши дела будут развиваться так, как вы задумывали и планировали ранее. Главное – справиться с негативными эмоциями.
Скорпион
Гороскоп на 9 мая для Скорпионов: этот период совершенно не подходит для решения каких-то долгих бюрократических вопросов и оформления документов. Лучше уделите больше времени своему здоровью.
Стрелец
Гороскоп на 9 мая для Стрельцов: проявите бдительность: вы рискуете выбрать ошибочный путь, который может быстро завести в тупик. Вам лучше полагаться на собственную интуицию, а не советы окружающих.
Козерог
Гороскоп на 9 мая для Козерогов: сегодня вы сумеете вполне заслуженно завоевать авторитет. А все благодаря тому, что восстановите справедливость в спорном вопросе, возникшем между близкими вам людьми.
Водолей
Гороскоп на 9 мая для Водолеев: звезды советуют в этот день меньше доверять окружающим, чтобы не попасться на удочку проходимцев. Не дайте себя обмануть и не ведитесь на ложные обещания.
Рыбы
Гороскоп на 9 мая для Рыб: у вас грядут кардинальные перемены в сфере работы или бизнеса. Так что будьте к ним готовы заранее. А вот личные вопросы придется ненадолго отложить, хоть вам этого и не хочется.
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