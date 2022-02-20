Гороскоп на неделю 21-27 февраля для всех знаков зодиака

Тельцы проявят самостоятельность, а вот Деве не помешают чужие советы.

Гороскоп на неделю / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

С начала наступающей недели 21-27 февраля будет заметен эмоциональный всплеск, возбуждение и подъем. В людях чувствуется взвинченность, недовольство, претензии. Это легко объясняется тем, что приближается смена сезонов , зима уже готова уступить свое место весне, приходит время пробуждения и перемен.

Постепенно бурная волна эмоций схлынет, уступая место рациональности, стабильности, чувству долга и ответственности . Людей покинет капризность и непредсказуемость. Мысли постепенно придут в нужный ритм, появится стремление к порядку и спокойствию.

Реклама

Овен (21 марта – 20 апреля)

Недельный гороскоп для Овна : на будущей неделе вам нужно постараться расплатиться со старыми долгами и хоть какое-то время постараться не влезать в новые. Середина семидневки не принесет успеха в каких-либо начинаниях, но вот ближе к концу недели ваши дела пойдут вверх, знакомства будут полезными, а бизнес – прибыльным. Не забывайте о сфере личных интересов и не отказывайтесь от флирта.

Реклама

Телец (21 апреля – 21 мая)

Недельный гороскоп для Тельца : у вас на предстоящей неделе не на шутку возрастет желание проявить самостоятельность. Старайтесь быть максимально дипломатичными в отношениях с окружающими, это вызовет доверие с их стороны и принесет вам ощутимую пользу. Четверг для вас – трудный период, но немного потерпите и на долгие выходные погрузитесь в приятное для вас занятие, чтобы снять стресс.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Недельный гороскоп для Близнецов : для представителей этого знака наступает период великих и прибыльных дел. Вам придется попотеть, чтобы наладить нужные связи и договориться с нужными людьми – но на что не пойдете ради дела. В конце недели вы точно можете рассчитывать на успех и приятные бонусы от судьбы. На выходные дни запланируйте полноценный активный отдых в интересной компании.

Реклама

Рак (22 июня – 22 июля)

Недельный гороскоп для Рака : непростая и напряженная неделя вас ждет. Но вы сами решили, что такой вариант событий вам подходит. Если вы замахнетесь на желаемый результат, отдыхать в этот период не придется. Вы рискуете и старое потерять, и нового не достичь, но риск – благородное дело. Возможно, в субботу вам придется активно поработать. Но вот оставшиеся выходные побудьте в тишине и покое.

Лев (23 июля – 21 августа)

Недельный гороскоп для Льва : На будущей семидневке расторопные люди смогут поймать удачу за хвост. Главное – проявлять активность во всех сферах одновременно. В среду тесное сотрудничество с коллегами вряд ли пойдет вам на пользу, лучше проявите самостоятельность. Не стоит слишком критично воспринимать окружающих – они делаю, что могут, просто ваши требования немного завышены.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Недельный гороскоп для Девы : на следующей неделе вам нужно более избирательно подходить к решению поставленных задач. В понедельник запаситесь терпением и постарайтесь довести до ума начатое дело. Прислушивайтесь к советам и предложениям окружающих – много чего может оказаться выгодным для вас. Но вот действовать вам лучше в одиночку. Сделайте сюрприз любимому человеку.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Недельный гороскоп для Весов : у вас наступающая неделя будет периодом проверки отношений с партнерами как в бизнесе, так и в личной жизни. Действие приближающейся весны ощутимо скажется на этих чувственных сферах жизни. Вам необходимо приложить усилия, чтобы не только обо всем договориться, но и оформить отношения юридически. Середина недели будет опасна конфликтами.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Недельный гороскоп для Скорпиона: в скором будущем вы получите неожиданные известия от близких людей. Во вторник, несмотря на возникшее желание уйти в себя, старайтесь не слишком отдаляться от людей. Неяркая одежда и тихий голос – в этот период явно не для вас. Только заявляя миру о себе, вы достигнете успеха и процветания. Полезно начать заниматься благоустройством дома и участка.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Недельный гороскоп для Стрельца : предстоящая неделя станет хорошим периодом для общения и проведения переговоров. Вы обаятельны, очаровательны, страстны, впрочем, как всегда. К вам тянутся друзья, нужные люди и ненужные, впрочем, тоже. В среду будьте готовы к неожиданному повороту дела при заключении серьезных сделок. А вот в выходные оторвитесь по полной – вы это заслужили.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Недельный гороскоп для Козерога : на следующей неделе вы на удивление легко сможете находить общий язык с собеседниками и партнерами. Ваше красноречие, общительность и щедрость на комплименты не оставят равнодушными окружающих. Но поберегитесь, чтобы из-за собственного легкомыслия не попасться на удочку мошенников. Пятница – травмоопасный день, так что поберегите себя и близких.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Недельный гороскоп для Водолея : приближение весны, а точнее, середина следующей недели грозит вам финансовыми качелями и нестабильностью. Проявите максимальную осмотрительность, если будете заключать сделки, потому что ожидаемая выгода может обернуться убытками. Но к концу недели эта сфера жизни не доставит хлопот. Полезно прислушиваться к чужим советам, но при этом не терять собственной головы.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Недельный гороскоп для Рыб : если на предстоящей неделе вы сумеете показать целеустремленность и трудолюбие, вам начнут завидовать. Так что лучшее занятие для вас – успешное завершение всех ранее начатых серьезных проектов, подведение итогов и начало нового этапа. Все-таки, зима на исходе. Выходные дни обязательно посвятите полноценному отдыху и времяпровождению с семьей.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.