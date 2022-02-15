Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков Зодиака

Близнецы отправятся в поездку, а у Козерогов предвидятся расходы

Астрологи обещают хороший день 15 февраля 2022-го, особенно – его вторую половину. С утра может быть небольшая нервотрепка, но после 15:00 все наладится. Можно будет разложить все свои проблемы по полочкам, исправить допущенные прежде ошибки. Любые дела, начатые во второй половине дня, будут успешно завершены. Для успеха важно все правильно спланировать.

Гороскоп на 15 февраля рекомендует сторониться плохих мыслей. Зависть, ревность, раздражение – то, что будет мешать вам добиваться результатов в делах. Нужно нагружать свой организм физическими нагрузками. Полезно заняться спортом или работой, особенно, на свежем воздухе.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 15 февраля для Овнов: у вас есть риск конфликтов с друзьями. Причина – ваша прямота. Не всегда стоит рубить с плеча, иногда деликатность только на пользу. В остальном день хороший – много энергии, приятные эмоции. Удача ждет в любви, опять-таки при известной доле дипломатичности.

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Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 15 февраля для Тельцов: приближающееся полнолуние действует на вас не слишком позитивно. Тельцы довольно восприимчивы к фазам Луны. Можете сегодня раздражаться по пустякам, и вам будет непросто сосредоточиться. День подходит для решения домашних вопросов, общение с родителями принесет пользу.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 15 февраля для Близнецов: у вас будет много энергии. Поэтому вам лучше найти себе какое-то дело. Или по крайней мере отправиться на прогулку с друзьями, оказаться в большой компании, где вы сможете вдоволь пошуметь и пообщаться. День в целом благоприятный. Интеллектуальная активность у вас сейчас на пике.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 15 февраля для Раков: вас ждет нейтральный день. Будете заниматься делами, связанными с деньгами и безопасностью. Материальные вопросы должны решиться, а вот успех в любви под вопросом.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 15 февраля для Львов: могут произойти волнительные события. От вас требуется ответственное решение. Вы в ситуации, когда нужно делать одно – а хочется совершенно другого. Но все, что сейчас происходит, к лучшему.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 15 февраля для Дев: лучше провести сегодняшний день без напряга. Такой же совет содержался в гороскопе на вчера. Планеты не рекомендуют планировать дела, связанные с напряжением и нервами. Уже завтра все изменится в лучшую сторону. Может несколько ухудшиться самочувствие: простуды, инфекции. Хотя это не обязательно.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 15 февраля для Весов: возможно беспокойство из-за детей. Поездка может быть связана с волнениями, будьте внимательны за рулем. Можете получить новости издалека, которые вызовут бурные позитивные эмоции. Не исключено, встретите друга, которого не видели сто лет.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 15 февраля для Скорпионов: вы можете столкнуться с препятствиями в осуществлении планов. Не исключено, что вы запутались в своих желаниях, и потребуется время, чтобы разобраться. Сегодня лучше не предпринимать ничего важного. Отдохните или займитесь мелкими делами. Могут быть проблемы из-за опозданий.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 15 февраля для Стрельцов: хороший день. Вам есть о чем подумать. Будете строить планы и разбираться с текущими вопросами на работе. Возрастает риск конфликтов с родственниками или друзьями, особенно в первой половине дня. Вы можете быть слишком поспешными в выводах о том или ином человеке.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 15 февраля для Козерогов: не исключены непредвиденные расходы. Сегодня вы склонны тратить деньги под влиянием эмоций – это не очень хорошая практика. Она обычно мешает дожить до следующей зарплаты. Также сегодня вам не стоит назначать свидания.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 15 февраля для Водолеев: вы склонны слишком остро реагировать на ситуацию. В делах намечается прогресс, но вам следует проявлять осторожность. Излишний риск может навредить. Вас ждет удача в любовных делах.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 15 февраля для Рыб: будете сегодня лениться. Вам неохота вставать с постели, будничные дела могут напрягать. Обратите внимание на самочувствие – не исключена простуда, может болеть голова. День неблагоприятен для людей с болезнями сердца.