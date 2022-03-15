Гороскоп на сегодня, 15 марта, для всех знаков зодиака

Раки сумеют оказать реальную помощь многим людям, а Львам не занимать отваги.

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

По мнению астрологов, даже в сложный период войны проявление агрессии во вторник, 15 марта , может спровоцировать неприятности против окружающих и вызвать цепную реакцию. А потому в эти лунные сутки важно соблюдать баланс энергий и не нарушать спокойствие дня.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 15 марта для Овнов: исход сегодняшнего дня во многом будет зависеть от того, как вы проведете время. Выбирайте сами – терпеливо выжидать или активно действовать. И помните, что вся ответственность за принятые решения полностью лежит на вас.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 15 марта для Тельцов: это будет не самый лучший день для начала новых дел. Количество затраченных вами усилий для достижения какой-либо поставленной цели будет неоправданно большим. Возможно, вам лучше пока поберечь их.

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Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 15 марта для Близнецов: если у вас возникли сомнения хотя бы в одном слове или действии, то лучше молчите весь день и держите свои мысли при себе. Иначе вас неправильно поймут окружающие и еще долго будут вспоминать вашу оплошность.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 15 марта для Раков: лучшее времяпровождение сегодня – помогать ближнему или даже совсем незнакомому человеку. При этом не ждите отдачи или благодарности – она проявится совершенно в другом аспекте, там, где вы и не подозревали.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 15 марта для Львов: сегодня вы в полной мере сможете повлиять на то, как сложатся события в ближайшие несколько дней. Не опускайте руки, действуйте решительно. Ваш успех зависит от внутреннего настроя и уверенности в своей правоте.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 15 марта для Дев: то, что кажется проблемой или препятствием, на самом деле ниспослано вам свыше – вполне вероятно, это убережет вас от еще больших неприятностей. Философия такова: все, что происходит – делает нас еще крепче.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 15 марта для Весов: не знаете, как поступить, и от этого чувствуете неуверенность? Оптимальным вариантом на сегодня будет действовать, прислушиваясь к чужим советам. Две головы лучше, чем одна, и это придаст вам силы.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 15 марта для Скорпионов: если вы хотите рискнуть – это ваше право. Но помните, что риск должен быть оправданным. Только тогда вы станете настоящим примером для подражания и оправдаете свой статус бесспорного лидера.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 15 марта для Стрельцов: сегодня от вас потребуется немало энергии и сил. Увы, они пойдут не на развлечения, а на более серьезные и насущные вещи – безопасность себя и близких. По возможности постарайтесь хорошенько отоспаться.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 15 марта для Козерогов: ваши намерения узнать что-то о личной жизни новоявленных знакомых могут оказаться бесполезными. Вам попались довольно скрытные личности, так что и сами не спешите ни с кем делиться своими секретами.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 15 марта для Водолеев: как бы вам ни хотелось сегодня окунуться в мир приятных чувств и эмоций, окружающая реальность окажется намного суровее. Придется потерпеть до лучших времен. Но ваши усилия не пройдут даром.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 15 марта для Рыб: этот день окажется более удачным, чем вы изначально себе нарисовали в воображении. Так что не упустите подходящий момент и действуйте по намеченному плану. У вас все получится, главное – верить в свои силы.

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