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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков Зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
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16 февраля, 06:25
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Раки слишком нерешительны, а Водолеи будут довольны собой.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Астрологи обещают непростой и эмоционально насыщенный день 16 февраля 2022 года. Но это и понятно, ведь как раз на этот день приходится полнолуние, которое состоится в 18 часов 57 минут по киевскому времени. Зато все дела, начатые с утра, пойдут легко и без проблем. Главное – успеть закончить их до захода солнца.

Гороскоп на 16 февраля советует провести этот день активно и весело, не стесняться проявлять инициативу. К примеру, петь, танцевать, говорить окружающим комплименты и устраивать свидания.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 16 февраля для Овнов: будете слишком много думать и разрабатывать многоступенчатый план действий – можете не успеть осуществить запланированное. Обидно будет. Лучше умерьте свои аппетиты и закрепитесь на уже достигнутых рубежах.

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Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 16 февраля для Тельцов: не будьте слишком мягкотелыми, особенно в вопросах сострадания. Слишком уж много желающих поплакаться вам в жилетку обнаружилось в последнее время. Иногда полезно побыть эгоистом – в этом случае вам удастся осуществить собственные желания.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 16 февраля для Близнецов: не создавайте вокруг себя хаоса. Возможно, стоит позволить себе какое-то время быть ведомым и слушаться советов со стороны, чтобы избежать неудачного завершения своих трудов. Дисциплина и подчинение – ваша выигрышная тактика в этот день.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 16 февраля для Раков: вы сегодня слишком нерешительны. Чтобы особенно не мучаться из-за проблемы выбора, послушайтесь совета человека, которому вы доверяете. Не отказывайтесь от полученного предложения, даже если сейчас оно вам кажется неудачным. В дальнейшем вас ждет успех.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 16 февраля для Львов: в этот день вам предстоит складывать события как пазл, тогда вы начнете хоть что-нибудь понимать в происходящем вокруг. На самом деле, именно из таких незначительных фрагментов и состоит наша жизнь. Цените каждый из них, и вы будете достойно вознаграждены.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 16 февраля для Дев: вы можете рассчитывать на удачу в этот день. Но если вы хотите сохранить позитивное настроение и не горите желанием делиться личными переживаниями с окружающими, постарайтесь не попадаться никому на глаза. Иначе вы не сможете их скрыть, а вас будут жалеть без вашего согласия.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 16 февраля для Весов: вряд ли вам понравится ваше настроение сегодня. Вы будете непредсказуемы ни для себя, ни для окружающих. Так недолго подорвать здоровье и испортить отношения. Лучше разделите груз ответственности на всех, кто причастен к делу. Незачем взваливать все на себя.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 16 февраля для Скорпионов: можете радоваться: день будет удачнее, чем вы планировали, любые вопросы решаются в вашу пользу. Путешествие пройдет неплохо, так что можете отправляться в дорогу. Новые впечатления пойдут вам на пользу и увеличат энергетический потенциал.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 16 февраля для Стрельцов: возможно, вы пока не знаете, как правильно действовать, но откладывать больше некуда. Пора приниматься за работу, а там по ходу дела разберетесь, что к чему. Не переживайте, проблема лишь кажется большой и неподъемной, а на деле у вас все получится.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 16 февраля для Козерогов: пришло время для хорошо продуманных действий. Импровизировать и полагаться только на себя неправильно. Прислушайтесь еще к чьему-либо мнению – от этого будет зависеть ваш успех в глазах окружающих. Сегодня важно произвести на них хорошее впечатление.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 16 февраля для Водолеев: постарайтесь принять участие в максимально большом количестве мероприятий в этот день. Любое ваше начинание увенчается успехом, и вы останетесь довольны собой. Вот только не стоит поддаваться на неразумные авантюры. Риск – благородное дело, но не сегодня и не для вас.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 16 февраля для Рыб: как бы вы ни поступили сегодня, назавтра вам наверняка захочется сменить свое мнение. Поэтому принципиальные решения отложите на будущее. Также не стоит затевать серьезные семейные разборки. Лучше со всем соглашаться – так вы быстрее достигнете взаимопонимания.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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