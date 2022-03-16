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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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16 марта, 05:00
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Близнецы окажутся проницательнее врагов, а Девы накапливают силы перед боем.
Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака
Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака / Фото: Pixabay, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Астрологи считают, что суровое военное время оставляет неизгладимый отпечаток на душах и поступках людей. А вот среда, 16 марта , будет полна искушения и соблазнов, когда сложно контролировать эмоции, особенно негативные. Постарайтесь в эти лунные сутки держать себя в руках и не срываться на ближних.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 16 марта для Овнов: в ваших руках сегодня окажутся сосредоточены огромные ресурсы. Желательно воспользоваться ими незамедлительно, потому что они не будут ждать своего часа, а вы рискуете упустить время.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 16 марта для Тельцов: разбираясь с хаосом в окружающем мире и собственной жизни, у вас есть повод надеяться на то, что это станет началом какого-то нового этапа. Во всяком случае, это точно сделает вас сильнее.

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Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 16 марта для Близнецов: постарайтесь сегодня не купиться на авантюру и не попасть в какую-то переделку. В этом случае день пройдет лучше, чем вы думали, а ваши враги потерпят полное поражение, уступая вам в проницательности.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 16 марта для Раков: старайтесь избегать публичных дебатов и споров. Если в разговоре будет участвовать более двух человек, то они, скорее всего, объединятся против вас. Ваша сила – в таланте убеждать. Ведите беседу тет-а-тет.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 16 марта для Львов: Вы станете свидетелем яркого разгрома ваших противников. А поскольку сейчас это – общее дело для всех, то можете позвать друзей и единомышленников разделить с вами это зрелище.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 16 марта для Дев: Придерживайтесь в делах золотой середины, которую вы, наконец, смогли достичь. И старайтесь не менять курс выбранного вами пути. Любое отклонение вызовет шквал эмоций, а вам полезно беречь силы.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 16 марта для Весов: чужие неотложные проблемы не дадут вам сегодня ни минуты на отдых. Зато вы сможете помочь большому количеству людей. Если вам предстоит перемещение, двигайтесь осторожно и мелкими шагами.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 16 марта для Скорпионов: вам нужно организовать четкую коммуникацию с окружающими и предупреждать их о своих шагах и планах. Иначе рискуете банально оказаться перед закрытой дверью и потерять время.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 16 марта для Стрельцов: день складывается неплохо – вы сумеете выполнить все запланированные дела. Кстати, сегодня подходящий период для того, чтобы в корне изменить сложившуюся ситуацию в лучшую сторону.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 16 марта для Козерогов: не стоит идти на поводу у своего невезения. Вы не ошибаетесь, когда чувствуете, что от вашего решения многое зависит. А вот лень и бездействие разрушительны для вас сегодня.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 16 марта для Водолеев: этот день не получится назвать легким и беззаботным, как бы вам этого ни хотелось. Увы, он будет полон ответственных решений – так что вам пригодится все благоразумие, на которое вы только способны.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 16 марта для Рыб: вам нет необходимости просить о помощи, потому что вы и сами неплохо справляетесь. Это, скорее, к вам обратятся за деловой и моральной поддержкой. Сомнения и страх вам неведомы.

Ранее мы рассказывали, кто какой герой Украины по знаку зодиака.

Ольга Козачок
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