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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
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19 февраля, 05:00
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Весам нужно запастись терпением, а Водолеям желательно поосторожничать.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Расположение планет и Луны в субботу, 19 февраля, больше способствует проведению дня в одиночестве, размышлениях и самокопании, чем в выяснении отношений с окружающими, потому что взаимопонимание дается с трудом.

Многие знаки зодиака ощутят в себе желание фантазировать, творить и создавать. В этот день мысленный взор сфокусирован больше на себя, дом и семью, а не на коллектив. Поэтому лучше ограничить общение и окунуться в собственный внутренний мир.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 19 февраля для Овнов: ваши сегодняшние слова и действия будут иметь немалое значение и влияние на будущее. Следите за тем, кому и что вы говорите, как поступаете. Если хотите провести этот выходной позитивно, придется напрячь воображение, потому что все привычные действия вызовут скуку.

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Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 19 февраля для Тельцов: внимательно посмотрите на окружающих и постарайтесь не совершить их ошибок, хотя сделать это сегодня будет не так-то просто. День хорошо посвятить маленьким радостям жизни. Именно это позволит вам оставаться на том пике активности, на который вы сумели забраться.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 19 февраля для Близнецов: с самого утра вы будете полностью поглощены креативными мыслями, и вряд ли кто-то сможет вывести вас из этого состояния. Зато во второй половине дня вы сможете легко убедить свое окружение в вашей правоте. При этом проверять вас не будут.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 19 февраля для Раков: кто-то хочет занять ваше место под солнцем. Не сидите сложа руки, гоните его в шею, причем корректно, но уверенно. Постарайтесь, чтобы сегодня вас при необходимости было легко найти. Это важно для вас, поскольку есть вероятность получить выгодное предложение.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 19 февраля для Львов: вопрос, решением которого вы долгое время не хотели заниматься и все время откладывали, назрел и больше ждать не может. Придется вам браться за дело. Ваша излишняя подозрительность может ненароком кого-нибудь задеть. Постарайтесь не показывать свои предубеждения.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 19 февраля для Дев: вас ожидают большие перемены. Остерегайтесь ссор с окружающими и детально обдумайте все, что планируете на будущее. Если у вас накопилось много негативной энергии, избавьтесь от нее. Займитесь каким-нибудь делом, от которого вы получаете удовольствие.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 19 февраля для Весов: что вам больше нравится: сидеть оплакивать упущенные возможности или начинать активный поиск новых? Скорее всего, второй вариант будет более удачным. Так что запаситесь терпением и разберитесь, наконец, с царящим беспорядком, даже если не вы его учинили.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 19 февраля для Скорпионов: выбирайте партнеров максимально тщательно – от этого зависит ваше настроение и то, чего вы добьетесь. Может, лучше побыть в одиночестве? Это подходящее время для разрешения глобальных вопросов, потому что сложные для всех вещи вам покажутся элементарными.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 19 февраля для Стрельцов: самое время начать какое-то дело, в успех которого вы верите. Полезно привлечь на помощь друзей – они смогут подтолкнуть вас на первый шаг. Но не забывайте и об отдыхе. Во всяком случае, распланируйте день так, чтобы у вас хватило времени и на себя, и на окружающих.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 19 февраля для Козерогов: сегодняшним днем вы будете настолько рассеяны и забывчивы, что лучше не покидать пределы дома в одиночку. Также будьте сегодня поосторожнее с шутками. Последнее время они у вас несколько двусмысленны. Поэтому вас могут неверно истолковать.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 19 февраля для Водолеев: череда проблем, свалившихся на вас, вовсе не так страшна, как вы себе представляете. Все наладится, возьмите себя в руки. А благодаря друзьям, у вас появится реальная возможность сотворить нечто новое и необычное. Но не забывайте об осторожности.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 19 февраля для Рыб: не спешите – ваше нетерпение может сыграть с вами злую шутку. Успокойтесь и, заручившись поддержкой близких, начинайте действовать постепенно. Относитесь ко всему, что с вами происходит, с легкой долей иронии, так будет проще для всех. И не переживайте понапрасну.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Ольга Дударенко
Ольга Дударенко Астролог Больше статей автора
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