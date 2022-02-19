Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака

Весам нужно запастись терпением, а Водолеям желательно поосторожничать.

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Расположение планет и Луны в субботу, 19 февраля, больше способствует проведению дня в одиночестве, размышлениях и самокопании, чем в выяснении отношений с окружающими, потому что взаимопонимание дается с трудом.

Многие знаки зодиака ощутят в себе желание фантазировать, творить и создавать. В этот день мысленный взор сфокусирован больше на себя, дом и семью, а не на коллектив. Поэтому лучше ограничить общение и окунуться в собственный внутренний мир.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 19 февраля для Овнов: ваши сегодняшние слова и действия будут иметь немалое значение и влияние на будущее. Следите за тем, кому и что вы говорите, как поступаете. Если хотите провести этот выходной позитивно, придется напрячь воображение, потому что все привычные действия вызовут скуку.

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Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 19 февраля для Тельцов: внимательно посмотрите на окружающих и постарайтесь не совершить их ошибок, хотя сделать это сегодня будет не так-то просто. День хорошо посвятить маленьким радостям жизни. Именно это позволит вам оставаться на том пике активности, на который вы сумели забраться.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 19 февраля для Близнецов: с самого утра вы будете полностью поглощены креативными мыслями, и вряд ли кто-то сможет вывести вас из этого состояния. Зато во второй половине дня вы сможете легко убедить свое окружение в вашей правоте. При этом проверять вас не будут.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 19 февраля для Раков: кто-то хочет занять ваше место под солнцем. Не сидите сложа руки, гоните его в шею, причем корректно, но уверенно. Постарайтесь, чтобы сегодня вас при необходимости было легко найти. Это важно для вас, поскольку есть вероятность получить выгодное предложение.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 19 февраля для Львов: вопрос, решением которого вы долгое время не хотели заниматься и все время откладывали, назрел и больше ждать не может. Придется вам браться за дело. Ваша излишняя подозрительность может ненароком кого-нибудь задеть. Постарайтесь не показывать свои предубеждения.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 19 февраля для Дев: вас ожидают большие перемены. Остерегайтесь ссор с окружающими и детально обдумайте все, что планируете на будущее. Если у вас накопилось много негативной энергии, избавьтесь от нее. Займитесь каким-нибудь делом, от которого вы получаете удовольствие.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 19 февраля для Весов: что вам больше нравится: сидеть оплакивать упущенные возможности или начинать активный поиск новых? Скорее всего, второй вариант будет более удачным. Так что запаситесь терпением и разберитесь, наконец, с царящим беспорядком, даже если не вы его учинили.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 19 февраля для Скорпионов: выбирайте партнеров максимально тщательно – от этого зависит ваше настроение и то, чего вы добьетесь. Может, лучше побыть в одиночестве? Это подходящее время для разрешения глобальных вопросов, потому что сложные для всех вещи вам покажутся элементарными.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 19 февраля для Стрельцов: самое время начать какое-то дело, в успех которого вы верите. Полезно привлечь на помощь друзей – они смогут подтолкнуть вас на первый шаг. Но не забывайте и об отдыхе. Во всяком случае, распланируйте день так, чтобы у вас хватило времени и на себя, и на окружающих.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 19 февраля для Козерогов: сегодняшним днем вы будете настолько рассеяны и забывчивы, что лучше не покидать пределы дома в одиночку. Также будьте сегодня поосторожнее с шутками. Последнее время они у вас несколько двусмысленны. Поэтому вас могут неверно истолковать.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 19 февраля для Водолеев: череда проблем, свалившихся на вас, вовсе не так страшна, как вы себе представляете. Все наладится, возьмите себя в руки. А благодаря друзьям, у вас появится реальная возможность сотворить нечто новое и необычное. Но не забывайте об осторожности.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 19 февраля для Рыб: не спешите – ваше нетерпение может сыграть с вами злую шутку. Успокойтесь и, заручившись поддержкой близких, начинайте действовать постепенно. Относитесь ко всему, что с вами происходит, с легкой долей иронии, так будет проще для всех. И не переживайте понапрасну.

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