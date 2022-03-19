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Гороскоп на сегодня, 19 марта, для всех знаков зодиака

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19 марта, 05:00
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Близнецы, наконец, услышат, что им говорят, а у Стрельцов попросят дельного совета.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

В непростое время войны люди часто обращаются к предсказаниям и гороскопу, чтобы узнать, как правильно себя вести, успокоиться и настроиться на позитив.

Что готовит суббота, 19 марта , каждому знаку зодиака для украинцев? В эти лунные сутки наступает подходящее время проявления внутренней сущности, когда можно приоткрыть тайные уголки собственного сознания.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 19 марта для Овнов: вполне вероятно, что начало наступившего день покажется вам не слишком приятным. Не отчаивайтесь, на самом деле все не так уж и плохо, и под конец дня вы в этом сможете убедиться.

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Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 19 марта для Тельцов: как бы вам ни хотелось, но прошлое изменить нельзя. Смиритесь с этим и лучше займитесь настоящим, а также ближайшим будущим – в вашей власти сейчас изменить их в лучшую сторону.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 19 марта для Близнецов: чем внимательнее вы будете слушать собеседника, тем больше интересного и полезного для себя узнаете. Пока что накапливайте информацию, а уже потом решите, как вам правильно действовать.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 19 марта для Раков: этот день неплохо подходит для построения планов на будущее. Но для этого вам придется заставить себя не думать о непростом настоящем и постараться хоть что-нибудь сделать.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 19 марта для Львов: не тратьте время понапрасну. Терпеливо и монотонно занимайтесь текущими делами, а не ждите манны небесной. Тем более, что дел у вас предостаточно и есть чем занять себя.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 19 марта для Дев: важные разговоры сегодня лучше проводить в первой половине дня, потому что ближе к вечеру вы устанете и будете не слишком хорошим собеседником. Но несмотря на это, вы отличаетесь рациональностью.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 19 марта для Весов: день мало чем будет отличаться от предыдущих. Зато нынешний вечер будет подходящим для романтического настроя. А если вас до сих пор никто не пригласил, не стесняйтесь проявить инициативу.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 19 марта для Скорпионов: этот выходной лучше всего посвятить полноценному отдыху, насколько это возможно. А вот заниматься серьезными переговорами и подписанием важных документов не стоит.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 19 марта для Стрельцов: раздавая сегодня советы направо и налево, вы можете приобрести среди знакомых репутацию большого специалиста. И это несмотря на то, что во многих вопросах вы даже не разбираетесь.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 19 марта для Козерогов: за вашими действиями явно кто-то следит. Не переживайте – это может быть ваш поклонник или фанат. Хотя вполне возможно, что этот человек пытается узнать какие-то рабочие секреты.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 19 марта для Водолеев: самое время подбить итоги и похвастаться результатами своего труда. Но это не значит, что можно расслабиться. Наоборот, вы находитесь на старте, и вас ждет еще очень много дел.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 19 марта для Рыб: вам стоит немного поубавить свой пыл и скрыть эмоции, если они не дают спокойно жить. Ваша бурная деятельность раздражает окружающих. За вами сложно успеть, так что сбавьте обороты.

Ранее мы рассказывали, кому повезет с деньгами на следующей неделе 21-27 марта.

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