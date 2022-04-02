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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп на сегодня, 2 апреля, для всех знаков зодиака

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2 апреля, 05:00
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Весам захочется покапризничать, а Водолеям лучше побыстрее исправить свои ошибки.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Суббота, 2 апреля , по мнению астрологов – это лунные сутки, которые подходят для выжидания и накопления сил на новые свершения. А вот предпринимать серьезные шаги и принимать ответственные решения пока еще рано. Тем более, это выходной, так что наслаждайтесь отдыхом.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 2 апреля для Овнов: окружающие почему-то будут пытаться выискивать тайный смысл в ваших словах – не давайте им такой возможности. Они сегодня уязвимые как никогда, так что не давайте им повода для обид.

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Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 2 апреля для Тельцов: если вы не хотите потерять того, кого собираетесь ревновать, постарайтесь подавить в себе этот приступ собственника. В противном случае – вы сами знаете, чем все может закончиться.

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Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 2 апреля для Близнецов: сегодня постарайтесь вести себя так, чтобы на вашем лице не отражались истинные чувства. Уж слишком явно там все будет написано для окружающих. А вам желательно сохранять интригу.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 2 апреля для Раков: сегодняшний день пройдет для вас относительно спокойно. Однако будьте осмотрительны с новыми знакомствами – эти люди могут доставить вам некоторые хлопоты и неудобства.

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Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 2 апреля для Львов: для приятного времяпровождения вам потребуется улыбка и чувство юмора. Оглянитесь вокруг – если кто-то пребывает в унынии, постарайтесь поднять его настроение и боевой дух.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 2 апреля для Дев: до недавних пор вам могло показаться, что вы не зависите от каких-то людей. Это, увы, не совсем так. Зато вы можете утешиться сознанием собственной значимости и необходимости.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 2 апреля для Весов: сопротивление с вашей стороны будет бесполезно, особенно это касается семейных вопросов. Своим поведением вы сможете добиться лишь того, что к вам станут относиться, как к капризному ребенку.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 2 апреля для Скорпионов: займитесь самообразованием – это поможет вам освободиться от занятия, которое утомило в течение предыдущей недели. Да и научиться чему-то новому всегда хорошо.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 2 апреля для Стрельцов: постарайтесь сегодня наладить диалог с теми людьми, с которыми давно не общались. Вы узнаете важную для вас информацию и сможете помочь близким решить их проблемы.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 2 апреля для Козерогов: вас ожидает активный день, насыщенный разнообразными событиями. Не вздумайте отказываться от предложений – они принесут вам удачу, а заодно и хорошее настроение.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 2 апреля для Водолеев: свои прошлые ошибки всегда сложно признавать, а сегодня особенно. Но если вы уже успели все осознать, у вас есть шанс попробовать исправить ситуацию как можно скорее.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 2 апреля для Рыб: этот день неплохо подходит для общения с природой, особенно с пробуждающимися растениями. Займитесь наведением порядков на участке – это оптимальное занятие для вас на сегодня.

Ранее мы рассказывали, какие знаки зодиака не боятся рисковать.

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