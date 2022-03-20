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Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака

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20 марта, 05:00
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Раки проявят невиданную самоуверенность, а Козерогам откроется истина.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Мало того, что ситуация в нашей стране критическая, так еще и сегодняшние лунные сутки не однозначны в своем прогнозе – день будет напряженным, непростым и противоречивым .

Но это и понятно, поскольку на воскресенье, 20 марта выпадает день весеннего равноденствия-2022. А значит, во многих сферах намечается кардинальный перелом и новый отсчет времени.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 20 марта для Овнов: возможно, сегодня вам может показаться, что у вас опустились руки и что отчаяние подступает все ближе. Звезды советуют набрать в грудь воздуха, выдохнуть и немного подождать. Это хороший день, чтобы попытаться начать что-то новое.

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Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 20 марта для Тельцов: это лучший день, чтобы побыть наедине с собой, подумать и проанализировать – вы обязательно придете к правильным выводам. Если у вас было желание высказаться о своих чувствах и возможных переживаниях, то сегодня неподходящий для этого день.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 20 марта для Близнецов: сегодня вашим главным оружием может стать слово. Вы сможете легко убедить оппонента или поддержать людей, которые утратили контроль над собой. Посмотрите вокруг, вдруг есть те, кто очень нуждается в вашем общении.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 20 марта для Раков: этот день должен пройти под девизом – доверять только проверенным источникам информации и не дать себя запутать или сбить с толку. Проявите уверенность во всем, что вы делаете и говорите. Это нужно вашим близким.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 20 марта для Львов: это день вашей интуиции. Все, что вы задумали на сегодня, должно произойти так, как вы это чувствуете. Вместе с тем, не забывайте о тщательном анализе ситуации, в которой вы находитесь, взвешивайте каждый шаг и каждый поступок.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 20 марта для Дев: сегодня вы получите колоссальное удовольствие от общения с Весами и Львами и, возможно, эти люди дадут вам дельный совет. С остальными людьми будьте осторожнее, чтобы случайно не обидеть и не испортить взаимоотношения.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 20 марта для Весов: возможно, вы почувствуете, что полоса неудач снова не закончилась. Но только в ваших силах контролировать внутренние процессы и стремиться к тому, чтобы прервать неприятности как в физическом, так и психологическом плане.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 20 марта для Скорпионов: сегодня вы настоящий виртуоз слова в том смысле, что ваша способность убедить удивит всех. Постарайтесь держать себя в руках и сдерживаться в выражениях, если ситуация будет накалена до предела. От вас ожидается спокойствие и ваша уверенность.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 20 марта для Стрельцов: это подходящий день, чтобы остановить свою личную гонку и дать себе небольшой отдых. Постарайтесь сосредоточиться на себе, заглянуть внутрь и найти ответы на вопросы, от которых приходилось убегать. Избегайте людей, которые расшатывают ваш внутренний баланс.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 20 марта для Козерогов: есть большая вероятность, что сегодня вы попадете под шквал критики. И даже если вам будет казаться, что все вокруг неправы, прислушаться к замечаниям стоит. В том смысле, что иногда нужно отойти от своих амбиций и обратить внимание на советы других.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 20 марта для Водолеев: этот день привнесет в вашу жизнь суету, а она, как известно, способна выбивать из колеи, запутывать и не давать принимать правильные решения. Если в планах были серьезные вопросы, то лучше от этого отказаться. Принять верное решение получится не у всех.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 20 марта для Рыб: уверенность и только уверенность в себе, робость ни к чему. Постарайтесь собраться, найти в себе силы и наконец сделать то, что вы давно откладывали на потом. Даже если решение дел требует не одного дня, хотя бы начните. Потом будет легче и быстрее довести все до конца.

Ранее мы рассказывали, кому повезет с деньгами на следующей неделе 21-27 марта.

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