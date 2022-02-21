Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

Овны рискуют легко запутаться, а Девы добьются своего.

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Понедельник, 21 февраля , исходя из прогноза, будет днем мудрости и получения знаний. Умственные способности проявятся с особенной силой и практически любые знания будут легко усваиваться.

По мнению астрологов, людям полезно заняться самообразованием и решать возникшие проблемы не путем применения физической силы, а благодаря силе знаний. Также этот день отлично подходит для осмысления жизненного опыта и строительства на его основе рациональных планов на будущее.

Реклама

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 21 февраля для Овнов: нынешний день не очень подходит для начала новых дел. Лучше всего сегодня занять выжидательную позицию – не торопитесь, ситуация скоро изменится. Будьте внимательны и осторожны, постарайтесь не запутаться в делах — и тогда вы достигнете желаемого, не сомневайтесь.

Реклама

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 21 февраля для Тельцов: не нужно привлекать посторонних людей к своей проблеме. Своими советами они только навредят, а вы и сами неплохо справитесь. Вас ждет событие, о котором вы недавно и подумать боялись. Мечты сбываются, теперь вы это знаете. Наслаждайтесь счастливым моментом.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 21 февраля для Близнецов: приготовьтесь к навязчивому вниманию окружающих. Тем более велика вероятность, что среди них окажутся люди, которые вам не слишком приятны. Ищите компромиссы, чтобы достичь взаимопонимания. Вся информация, которая от вас исходит, должна быть четкой и понятной для всех.

Реклама

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 21 февраля для Раков: вас никто ни в чем не обвиняет, успокойтесь. Так что нет смысла искать себе оправдание. Займитесь лучше неотложными делами, это куда важнее. Прежде чем просить кого-либо о помощи, убедитесь, что этот человек в хорошем настроении, иначе его совет лишь усугубит ситуацию.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 21 февраля для Львов: фантазируйте, сегодняшний день вряд ли можно будет посвятить более полезному и приятному занятию. Может быть, как раз вы придумаете нечто оригинальное, что пригодится позже. Свободное время посвятите человеку, кто этого заслуживает в наибольшей степени.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 21 февраля для Дев: вы, конечно, сможете сегодня добиться желаемого внимания, но при этом вас уличат в излишней разговорчивости. Постарайтесь этого избежать. Ваша задача на сегодняшний день – быть в курсе событий и не выпускать ситуацию из своих рук. Тогда все пройдет, как вам нужно.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 21 февраля для Весов: даже если на вас обрушится ряд мелких неприятностей, это не повод опускать руки. Вы же знаете: все, что ни делается – к лучшему. Вам сегодня предстоит примерить на себя роль справедливого судьи. Для вас это не ново, постарайтесь ничего не упустить и оправдать ожидания.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 21 февраля для Скорпионов: не нужно делиться своими чувствами с кем бы то ни было. Вам лучше побыть в одиночестве и разобраться в собственных проблемах самостоятельно. Выбросьте все воспоминания из головы. Замените их свежими впечатлениями. Может быть, для этого вам необходимо влюбиться?

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 21 февраля для Стрельцов: в стремлении пропиарить самих себя наилучшим образом вы рискуете переборщить и произвести впечатление обратное желаемому. Сегодняшний день будет спокойным и однообразным, конечно, если вы сами не придумаете, чем себя развлечь – все в ваших руках.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 21 февраля для Козерогов: все, что вам нужно для благополучия сегодня – просто захотеть его, ну, и приложить хотя бы минимальные усилия. И тогда вы обязательно станете намного счастливее. После умственной работы полезно дать отдохнуть своей голове и переключиться на другой вид работы.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 21 февраля для Водолеев: постарайтесь разобраться с текущими делами, прежде чем затевать что-то новое. Особенно в период, когда у вас работы выше крыши. Дайте волю своему воображению – наверняка в нем родится пара креативных мыслей. Не нужно сегодня никого ни в чем не убеждать.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 21 февраля для Рыб: если в вашей семье еще не наступила полная гармония, то сегодня подходящий день для того, чтобы сделать первый шаг к ее налаживанию. Проведите этот день в стороне от каких-либо событий, насколько это будет возможно. Вам ни к чему лишние переживания.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.