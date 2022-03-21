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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп на сегодня, 21 марта, для всех знаков зодиака

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21 марта, 05:00
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Раки сумеют не потерять самообладания, а Козероги станут душой компании.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Чтобы легче и увереннее пережить дни войны, многие люди внимательно следят за предсказаниям звезд. Как правильно поступить, чего не стоит делать, кому помочь – эти вопросы помогает решать астрологический прогноз на день.

Каким будет понедельник, 21 марта ? Исходя из трактовки астрологов, эти лунные сутки отличаются своей мудростью и внутренней целостностью. Это период духовного роста и достижений, когда вам все дается по силам, вы справитесь со многими задачами.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 21 марта для Овнов: если вы уверены, что сможете себя контролировать, тогда можете позволить себе некоторые вольности, которые в обычное время были бы неуместными. Только не увлекайтесь транжирством, а то останетесь ни с чем.

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Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 21 марта для Тельцов: нынешний день принесет вам немало неожиданностей. Но не переживайте – многие новости будут приятными. А источником какой-то важной информации для своих друзей станете вы сами.

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Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 21 марта для Близнецов: звезды советуют доверять своей интуиции. Она проведет вас через весь день, тщательно оберегая от всевозможных неприятностей так, что вы их даже не заметите на своем пути.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 21 марта для Раков: окружающая жизнь до недавних пор была раскрашена яркими красками. Но сейчас, увы, по понятным причинам вы не в состоянии этого замечать, различая лишь черно-белые цвета.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 21 марта для Львов: день будет богат на непредвиденные обстоятельства. Так что ничего не планируйте – вряд ли вы сумеете повлиять на ход событий. Зато сможете заряжать собственным оптимизмом окружающих.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 21 марта для Дев: не принимайте слишком эмоционально слова и поступки близких. Они не всегда задумываются о последствиях, а у вас для этого просто не хватит сердца. Вы только зря огорчаетесь – жизнь вскоре все поправит.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 21 марта для Весов: сегодня не стоит брать инициативу в свои руки, особенно, если вы сами в себе сомневаетесь. Но присоединиться к любому роду деятельности или влиться в какой-либо коллектив вы сможете.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 21 марта для Скорпионов: если вы не будете откладывать на потом решение проблемы, то вполне справитесь, даже в одиночку. Действуйте по возможности быстрее. Главное – включите мозги и просчитывайте свои шаги.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 21 марта для Стрельцов: не скупитесь на похвалу людям, которым довелось работать с вами, даже если они ее не заслужили. Добрые слова мотивируют, поднимают настроение и и боевой дух, а также вдохновляют на подвиги.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 21 марта для Козерогов: сегодня вы станете душой компании, и это отлично! Можете позволить себе говорить, о чем угодно – ваши слова развеселят окружающих и помогут отвлечься от серьезных реалий.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 21 марта для Водолеев: о личной жизни вам придется забыть, по крайней мере, на ближайшее время. Романтика подождет. Лучше займитесь вопросами безопасности и финансов – это для вас сейчас в приоритете.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 21 марта для Рыб: тайное рано или поздно становится явным, вот и в вашей жизни настал такой момент. Поэтому в целях безопасности себя или семьи держите язык за зубами и ограничьте круг общения и контактов.

Ранее мы рассказывали, кому повезет с деньгами на следующей неделе 21-27 марта.

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