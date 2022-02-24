Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

У Дев сильно развита интуиция, а Скорпионам лучше скрывать свои эмоции и чувства.

Гороскоп на сегодня / Фото: Pixabay, Unsplash, Коллаж: Сегодня

По мнению астрологов, четверг, 24 февраля , можно назвать в меру нейтральным днем в эмоциональном плане, когда на первое место выходит мудрая сила природы.

Эти лунные сутки благоприятны не для разрушения, а для созидания – именно на это человеку дается энергия дня. В этот день хорошо закладывать фундамент больших дел и начинаний, глобальных проектов, связанных с творением и развитием. Также полезно заняться укреплением здоровья.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 24 февраля для Овнов: вам очень пригодится хотя бы небольшой тайм-аут, чтобы отвлечься от работы и иных проблем, которые накопились в последнее время. Посвятите этот день активному времяпровождению. А вечер проведите в большой компании друзей – и вам будет что вспомнить.

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Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 24 февраля для Тельцов: эгоизм даже в минимальных размерах сегодня противопоказан. От вас потребуется проявление терпимости и дипломатии. Вам не привыкать жертвовать собой во имя спасения окружающих с их проблемами. Вот и нынешний день добавится в эту копилку.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 24 февраля для Близнецов: сегодня вас ожидают сюрпризы, которые привнесут позитив в настроение. Готовиться к ним бесполезно, просто занимайтесь своими делами и не тратьте время на ожидание. Слишком много работы нужно успеть выполнить и предусмотреть. Будьте предельно внимательны.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 24 февраля для Раков: несмотря на то, что настроение сегодня будет совершенно нерабочее, придется взять себя в руки и трудиться, иначе это отразится на вашей карьере и доходах. Если отпуск вам пока не светит – успокойтесь, расслабьтесь и обязательно выберитесь хотя бы в парк.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 24 февраля для Львов: этот день принесет вам маленькую победу, хотя может стать и моментом заслуженного триумфа. В общем, ваша судьба – в ваших руках. Вы так интересно проведете время, что вам не захочется думать о планах на будущее. А сегодня можете наслаждаться свободой.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 24 февраля для Дев: прислушайтесь к своему внутреннем голосу, чтобы с большой степенью точности определиться, насколько вы правы. День пройдет без суеты. Близкий человек вполне способен подтолкнуть вас на неожиданные поступки. Но вы вольны поступать так, как считаете нужным.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 24 февраля для Весов: вас ожидает относительно спокойный день, который плавно перейдет в приятный вечер. Он будет интересным, если к вам в гости неожиданно или предсказуемо придут друзья. Вы стоите на распутье, но помните, что вам придется выбирать дорогу не только для себя.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 24 февраля для Скорпионов: не переживайте по пустякам, не показывайте никому своих эмоций и постарайтесь обращать поменьше внимания на слова и действия окружающих. Будьте внимательны к своим многочисленным попутчикам. А само путешествие окажется важнее, нежели его конечная цель.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 24 февраля для Стрельцов: настало время пожинать результаты посеянного ранее. Но не забывайте, что работа требует от вас отдачи, и самое время браться за новые дела. День будет настолько насыщен событиями, что времени на перекуры или разговоры, не связанные с работой, просто не останется.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 24 февраля для Козерогов: сегодня велики ваши шансы на успех. Соперники смогут переиграть вас только в том случае, если сумеют спровоцировать вас на раздражение. Иногда полезно оглянуться по сторонам – можно увидеть много интересного. Возможно, нечто подобное уже происходило не так давно.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 24 февраля для Водолеев: от вас потребуется приложить минимальное усилие в правильном направлении, а остальное произойдет само собой – по принципу падающего домино. Не планируйте ничего важного на сегодня. Кто-то неотягощенный чувством уважения к ближнему может испортить вам день.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 24 февраля для Рыб: не ждите, пока к вам приплывет успех. Нужно действовать, причем сейчас самое время для начала глобальных перемен в вашей жизни. Еще раз, только спокойно, размеренно и не спеша, пересмотрите свои планы – возможно, вы успеете исправить ошибку, вкравшуюся в них.

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