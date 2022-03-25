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Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака

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25 марта, 05:00
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Овнам нужно проявить упорство, а Львам важно соблюдать нейтралитет
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Не нужно быть астрологом, чтобы понимать и ощущать на себе: военное время оказывает непоправимый вред психологическому и физическому здоровью, и оставляет отпечаток на нашем поведении. Всем нам сложно справиться с эмоциями, и часто мы сгоняем негатив на ближайшем окружении. Взяв на вооружение гороскоп, вы сможете избежать неприятных ситуаций.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 25 марта для Овнов: ваше упорство сегодня придется как нельзя кстати. Судьба принесет вам хорошую возможность, но нужно проявить настойчивость, чтобы ею воспользоваться.

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Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 25 марта для Тельцов: вчера вы могли узнать неприятную новость, но старайтесь не строить догадок, оперируйте фактами и сохраняйте чистый разум. Близкие люди вас поддержат во всем.

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Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 25 марта для Близнецов: думайте о хорошем, сейчас как никогда ваши мысли и желания близки к реализации.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 25 марта для Раков: постарайтесь не поддаваться эмоциональным всплескам, иначе вы рискуете испортить отношения с людьми, которые в любую минуту готовы прийти на помощь. Поддавшись секундной агрессии, потом вам понадобится долгое время на восстановление близких отношений.

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Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 25 марта для Львов: будьте готовы к тому, что вы станете свидетелем чужой ссоры. Не стоит вмешиваться в конфликт, лишние нервы не пойдут на пользу, особенно сегодня.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 25 марта для Дев: непременно возьмите себя в руки. Не распыляйтесь на лишнюю информацию, сконцентрируйтесь на главном и примите решение, которое давно назревало.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 25 марта для Весов: сто раз подумайте, прежде чем принять важное решение в ближайшее время. Тщательно взвесьте все за и против, от этого может зависеть ваше будущее.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 25 марта для Скорпионов: будьте сегодня опорой для тех, кому это нужно. Если к вам обращаются с просьбой помочь чем бы то ни было, проявите великодушие.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 25 марта для Стрельцов: в течение дня вы узнаете хорошую новость, однако не стоит сразу кричать о ней на весь мир. Выждите несколько дней, чтобы не навредить себе же.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 25 марта для Козерогов: если день не задался, постарайтесь на распылять свое негативное видение происходящего на всех, так вы рискуете создать впечатление "не желанного" собеседника. Сейчас всем важно концентрироваться на позитиве, и вам тоже стоит последовать этому примеру, чтобы не загонять себя в депрессию.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 25 марта для Водолеев: забудьте сегодня о проблемах других людей, проведите этот день в тишине, насколько это возможно в текущих условиях. Вам необходимо прийти в себя.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 25 марта для Рыб: весь день у вас пойдет как по маслу, начиная с пробуждения. Неведомым образом вам удастся абстрагироваться от плохих новостей и сконцентрироваться на позитиве. Сегодня удачный день для построения планов и целей, воспользуйтесь внутренним ресурсом.

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