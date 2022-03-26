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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака

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26 марта, 05:00
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Весам не откажет чувство юмора, а Водолеи готовы признать свои ошибки.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

По прогнозу астрологов, наступающая суббота, 26 марта , будет настраивать людей на проявление мудрости и силы. В этот период для многих знаков зодиака будет благоприятно заниматься новыми делами, не распаляя конфликты и не отвлекаясь на второстепенные цели. И тогда эти лунные сутки пройдут спокойно и гармонично.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 26 марта для Овнов: какие бы неприятности ни возникали на горизонте, это не повод уподобляться пессимизму и грубости. Держите себя в рамках приличия. Особенно проявляйте тактичность с близкими людьми – и вас заметно попустит.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 26 марта для Тельцов: вы не слишком-то настроены на ту порцию ответственности, которую на вас попытаются определить. Но все-таки не спешите сразу же отказываться – попробуйте хотя бы озвучить выгодные вам условия.

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Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 26 марта для Близнецов: вас ждет относительно спокойный и беспроблемный день. Вам будет полезно уделить больше времени своему здоровью – то ли решить накопившиеся вопросы, то ли заблаговременно провести профилактику.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 26 марта для Раков: как только вы решите, что вам можно расслабиться – удача сразу же от вас отвернется. Так что не поддавайтесь различным соблазнам – сейчас не время. А для отдыха подождите более удачный период.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 26 марта для Львов: сегодня каждый будет рассказывать вам, как нужно жить, и как правильно распоряжаться ресурсами, которые у вас имеются. Хотите немного развлечься? Тогда прислушайтесь к ценным советам друзей.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 26 марта для Дев: вряд ли кто-то сможет сегодня сбить вас с намеченного курса, а тем более – ограничивать вашу свободу. Разумнее всего будет поступить так, как вы наметили изначально – не отклоняйтесь от своих планов.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 26 марта для Весов: не обижайтесь на своих друзей – они искренне желают вам лучшего, просто не всегда знают, как правильно выразить свои мысли в понятной форме. А любую обиду можно перевести в шутку и вместе посмеяться.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 26 марта для Скорпионов: звезды советуют применять вам ваше прирожденное обаяние в дозированных порциях. Иначе тот человек, на которого вы направите свои чары, просто потеряет голову, причем надолго.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 26 марта для Стрельцов: возможно недопонимание некоторых близких вам людей. Чтобы преодолеть этот барьер, примените свое остроумие. Только не переборщите – у людей не всегда правильно настроено чувство юмора.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 26 марта для Козерогов: в вас сегодня вселится рассеянность. Так что, прежде чем выходить на улицу, перепроверьте себя несколько раз, все ли вы взяли. А еще как можно внимательней посмотрите в зеркало.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 26 марта для Водолеев: если вы чувствуете за собой вину, хотите наладить отношения с окружающими и исправить ошибки, допущенные накануне – действуйте! Сегодня у вас все получится в лучшем виде.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 26 марта для Рыб: сегодня – не самый подходящий день, чтобы кардинально что-то менять в своем окружении, обстановке, людях. Даже перестановка мебели может обернуться совсем другим результатом, а не тем, которого вы ждали.

Ранее мы рассказывали, кто из знаков зодиака самый мужественный.

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