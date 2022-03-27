Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

У Овнов разыграется фантазия, а Скорпионам улыбнется фортуна.

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Как гласит прогноз астрологов, воскресенье, 27 марта , обещает быть монотонным и размеренным днем, поскольку эти лунные сутки отличает однотипность. Существенных перемен не ожидается, а многим знакам зодиака его лучше провести в покое и уединении.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 27 марта для Овнов: не придумывайте того, чего на самом деле нет. Никто не собирается вас обманывать. Просто вы стали слишком подозрительны, возможно, вам нужно немного отдохнуть. Переключитесь на что-то другое.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 27 марта для Тельцов: для вас сегодня будет не так важна сама новость, как то, каким образом вы ее получили. Для начала проверьте источник информации. Хотя похоже, что ваши друзья решили вас разыграть.

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Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 27 марта для Близнецов: жизнь сейчас и так не простая, так что не усложняйте ее безо всякой на то причины. Старайтесь смотреть на обычные вещи проще – у вас гораздо меньше причин нервничать, чем вам кажется.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 27 марта для Раков: вам ли жаловаться на жизнь? Ведь даже в вашем окружении есть люди, которым сейчас намного хуже. Оглянитесь вокруг, и вы поймете, сколько всего интересного проходит мимо вас.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 27 марта для Львов: чем активнее и энергичнее вы начнете этот выходной, тем больше пользы и приятных эмоций он вам принесет. А вот пассивный отдых и ничегонеделание вам сегодня противопоказан.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 27 марта для Дев: планируйте выходной так, чтобы больше времени провести с теми, кто от вас зависим – дети, родственники, старики. Но максимальное удовольствие вы получите от общения с детьми.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 27 марта для Весов: постарайтесь уже сейчас приступить к реализации своих желаний, иначе в ближайшее время в этом отпадет необходимость – на их место придут новые, еще более амбициозные планы.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 27 марта для Скорпионов: сегодня велики шансы исполниться тому, чего вы так долго ждали. Постарайтесь не менять планы, чтобы не вспугнуть свою удачу. И не вздумайте жадничать – делитесь радостью с ближними.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 27 марта для Стрельцов: вам может навредить ваша излишняя самоуверенность. Придержите свои амбиции при себе. Вам лучше не выделяться из общей массы, тогда опасность пройдет мимо вас, даже не зацепив.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 27 марта для Козерогов: этот день будет не лишен приятных сюрпризов. Вы одержите победу – пусть небольшую, зато заслуженную и потому – важную для вас. А это значит, что вы на правильном пути.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 27 марта для Водолеев: у вас вероятны трудности в личном общении. Чтобы этого избежать, действуйте не напрямую. Либо транслируйте свои месседжи через посредников, либо шлите сообщения и пишите письма по сети.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 27 марта для Рыб: не забудьте, что в коллективной работе и общении самое главное – это взаимодействие между всеми участниками. Воспользуйтесь этим принципом в отношениях с близкими и малознакомыми людьми.

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