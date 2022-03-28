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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака

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28 марта, 05:00
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Тельцы готовы на подвиг, а Стрельцы настроены на критику окружающих.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

По мнению астрологов, в понедельник, 28 марта , наступает довольно суетливый и скандальный лунный день, когда многим знакам зодиака лучше помолчать и не злословить. В этом случае получится избежать многих неприятностей, а также не допустить каких-то ссор и размолвок.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 28 марта для Овнов: если в дополнение к общей ситуации вы не хотите неприятностей в семейной жизни, постарайтесь не высказывать обиды родным людям, иначе извиняться придется вам же.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 28 марта для Тельцов: сегодня вам потребуется муза. Это может оказаться как реальный, так и вымышленный – книжный или киношный герой, который сможет вдохновить вас на подвиги. Не теряйте голову.

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Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 28 марта для Близнецов: сегодня на вас нахлынут воспоминания, и настроение будет приподнятым. Вас не так-то просто выбить из колеи, если вы сами не согласитесь на это. Только держите себя в руках, а то вас неправильно поймут.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 28 марта для Раков: перед вами может встать проблема выбора. Но прежде чем ответить на вопрос, обдумайте возможные варианты. Есть риск, что в будущем вы пожалеете о сегодняшнем решении.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 28 марта для Львов: от вашего поведения будет многое зависеть. Так что вы не можете позволить себе незаслуженно обидеть человека, к примеру, продемонстрировав свое превосходство в важных вопросах.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 28 марта для Дев: у вас не очень много времени на раздумья и принятие решений. Действовать придется быстро и грамотно. Так что лучше заранее запаситесь несколькими возможными вариантами развития событий.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 28 марта для Весов: что бы ни случилось, советуйте другим и применяйте сами: возьмите себя в руки. Главное – сосредоточиться на насущных вопросах, не заглядывая далеко вперед, иначе вы не успеете ничего сделать.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 28 марта для Скорпионов: этот день нельзя назвать удачным. Да и вы явно будете не в лучшем расположении духа. Постарайтесь никому не причинить вреда: окружающие не виноваты, что у вас плохое настроение.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 28 марта для Стрельцов: прежде чем предъявлять кому-то претензии, начните с себя. Возможно, кто-то и заслуживает повышенных требований к своей работе, но вам такая критика чести не добавит.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 28 марта для Козерогов: не бросайтесь в крайности, а ищите золотую середину. Где-то рядом будет находиться истина, которая вам как раз нужна. Люди окажутся более отзывчивыми, чем вы о них думали.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 28 марта для Водолеев: общаясь с людьми, думайте – кому и что вы сообщаете. Старайтесь правильно выбирать собеседников, от этого будет зависеть благополучие вас и вашей семьи на ближайшее время.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 28 марта для Рыб: вам лучше не влезать в какие-то авантюры и приключения, а переждать неспокойный период. Раздавайте советы и комментарии, только если вас об этом просят. Инициатива может быть наказуема.

Ранее мы рассказывали, кто из знаков зодиака самый мужественный.

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