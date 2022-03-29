Гороскоп на сегодня, 29 марта, для всех знаков зодиака

У Близнецов энергия бьет через край, а Козерогам важно не терять здравого смысла.

Гороскоп на сегодня / Фото: Pixabay, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Наступающий вторник, 29 марта , по мнению астрологов, принесет новые и полезные знания, важно лишь правильно их распознать, а затем применить на практике. В этот лунный день стоит прислушиваться к своей интуиции – многие знаки зодиака ощутят свою проницательность.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 марта для Овнов: это день, когда торопиться не стоит, иначе можете все испортить. А еще вы рискуете проскочить мимо чего-то очень важного, что в корне может изменить дальнейшее течение вашей жизни.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 29 марта для Тельцов: окружающий мир будет для вас серым и мрачным до тех пор, пока вы не решите самостоятельно его изменить в лучшую сторону. Пытаясь это сделать, начните с себя – дальше будет проще.

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Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 29 марта для Близнецов: сегодня у вас будет столько энергии и желания работать, что вы рискуете навредить сами себе, причем совершенно случайно. Так что берясь за очередную задачу, проявляйте осторожность.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 29 марта для Раков: видимо, вы слишком серьезно ко всему подходите. Для работы это, конечно, хорошо. Но вот в вопросах философствования о смысле жизни только нервы себе испортите. Будьте проще – и ситуация наладится.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 29 марта для Львов: сегодня вам понадобится толчок, после которого все встанет на свои места и заработает, как надо. Можно подождать, пока кто-то вас расшевелит. Но лучше действовать самостоятельно и независимо.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 29 марта для Дев: вы и сами не подозреваете, что сможете совершить сегодня настоящее чудо. Во всяком случае, именно так о вас будут думать малознакомые люди, которым вы поможете. Не афишируйте свои действия.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 29 марта для Весов: даже если кто-то попытается испортить вам настроение, не поддавайтесь на провокации. Ничего серьезного вам не сделают, но вот нервы потрепать придется, чтобы отстоять себя.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 29 марта для Скорпионов: хотите узнать о себе что-то новое и интересное? Тогда уделите сегодня побольше внимания людям, которые вас окружают. Только предупредите их заранее, что ничему не будете удивляться.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 29 марта для Стрельцов: для вас будет важна политика невмешательства. Пусть каждый останется при своем мнении. А вот ваше желание помочь не найдет достойной оценки. Вы еще и останетесь виноваты.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 29 марта для Козерогов: подходящий день для реализации амбициозных и дерзких планов. Удача будет на вашей стороне, но все равно не теряйте голову и руководствуйтесь здравым смыслом, принимая решения.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 29 марта для Водолеев: вы будете в хорошей форме и легко сможете достичь желаемого. Смотрите только, чтобы в ваших желаниях не было ничего противозаконного. Заручитесь поддержкой близких людей.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 29 марта для Рыб: наконец-то вы сможете позволить себе немного расслабиться. Усталость накапливается и затем дает о себе знать. Так что не корите себя за минутную слабость – вы вскоре снова будете бодры.

Ранее мы рассказывали, кто из знаков зодиака самый мужественный.