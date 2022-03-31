Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака

Львы обладают силой убеждения, а в Рыбах проснулся здоровый эгоизм.

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

С приходом четверга, 31 марта , по мнению астрологов, наступает достаточно опасный период, в канун новолуния. В эти лунные сутки ночь безлунна, активизируются темные силы, и людям сложно устоять перед многими соблазнами и негативом.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 31 марта для Овнов: сегодня у вас гораздо легче получится нажить неприятности, нежели избежать их. Примите это к сведению и проявите максимальную осторожность. Постарайтесь, как минимум, не опаздывать.

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Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 31 марта для Тельцов: в этот день вы с удивлением для себя обнаружите, что легко можете влиять на происходящие вокруг вас события, а также на тех людей, которые принимают решения за весь коллектив.

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Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 31 марта для Близнецов: вы можете рассчитывать на помощь извне. Но будьте готовы к тому, что она подоспеет только тогда, когда вы и сами будете близки к решению собственной проблемы.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 31 марта для Раков: вам сегодня будет полезно чувство независимости и полное отсутствие эмоций. Не планируйте на этот день ничего романтического и личного, чтобы не подвести никого из близких.

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Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 31 марта для Львов: вы сможете убедить кого угодно и в чем пожелаете – вы обладаете бесспорными качествами лидера. Окружающие будут вас слушать и не задумываясь примут вашу точку зрения.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 31 марта для Дев: события этого дня будут разворачиваться быстрее, чем вам бы этого хотелось. Но оно даже к лучшему – вы больше успеете сделать сейчас, и соответственно меньше дел останется на выходные.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 31 марта для Весов: у вас не получится избежать препятствия, оказавшегося на вашем пути. А потому придется преодолевать такую значительную преграду самостоятельно, ни на кого не рассчитывая.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 31 марта для Скорпионов: вашим планам не суждено сбыться, во всяком случае, сегодня. Но не расстраивайтесь заранее – то, что отвлечет вас от важных дел, принесет немало пользы и пригодится в будущем.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 31 марта для Стрельцов: в этот день вам придется окунуться в свое прошлое, и вы будете заняты его изучением. Возможно, вы наткнетесь на что-то неожиданное для вас, что пригодится в будущем.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 31 марта для Козерогов: не стоит искать оправдания своим действиям – вы ни в чем не виноваты. А сожаления лишь угнетают и отнимают силы. Займитесь чем-нибудь другим, более полезным в данной ситуации.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 31 марта для Водолеев: ваши чувства сегодня будут обострены, а потому вам придется тщательно оберегать их. Попытайтесь не обращать внимания на слова, которые говорят в ваш адрес – это пустое.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 31 марта для Рыб: сегодня на первый план желательно выставить собственные дела и интересы, а все остальное может подождать. Хватит тратить свою энергию на решение чужих проблем – сделайте паузу.

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